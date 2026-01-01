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Reaktív Python jegyzetfüzet automatikus cella újrafuttatással, SQL támogatással és git-barát tiszta Python fájlformátummal.
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Erre jó a Marimo
A Marimo egy következő generációs Python notebook, amely kiküszöböli a hagyományos Jupyter notebookok rejtett állapotproblémáit. Automatikusan követi a cellák közötti függőségeket. Amikor az értékek változnak, reaktívan újra végrehajtja az alsóbb szintű cellákat. Így a notebook mindig az adatok aktuális állapotát tükrözi. A notebookok egyszerű .py fájlként tárolódnak. Teljesen verziókövethetők, pull requestekben felülvizsgálhatók, és szabványos Python szkriptként futtathatók, vagy önálló webalkalmazásként telepíthetők.
A Marimo saját VPS-en történő üzemeltetése állandó, mindig elérhető notebook környezetet biztosít csapatának, amely bármely böngészőből hozzáférhető. Előre telepített SQL támogatással rendelkezik az azonos szerveren lévő adatbázisok lekérdezéséhez, és token alapú hitelesítéssel biztosítja az elemzések privát jellegét.
A Marimo főbb funkciói
Reaktív végrehajtás
A cellák automatikusan újrafutnak, amikor a függőségeik megváltoznak, kiküszöbölve az elavult állapotból eredő hibákat, amelyek megbízhatatlanná teszik a hagyományos jegyzetfüzeteket.
Git-kompatibilis formátum
A notebookokat tiszta Python fájlokként tároljuk, így összehasonlíthatók, felülvizsgálhatók a PR-ekben és parancssorból futtathatók.
Beépített SQL támogatás
Lekérdezhet adatbázisokat és adatkereteket SQL-lel közvetlenül a notebookokban, extra könyvtárak vagy konfiguráció nélkül.
Interaktív UI elemek
Adjon hozzá csúszkákat, legördülő menüket, táblázatokat és egyéb interaktív vezérlőket, hogy az elemzési jegyzetfüzeteket megosztható webes alkalmazásokká alakítsa.
Modern szerkesztő
Az automatikus kiegészítés, a formázás, a hibakiemelés és egy adatkeret-megjelenítő gyorsabbá teszi a Python írását és hibakeresését.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Marimo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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