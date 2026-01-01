A Marimo egy következő generációs Python notebook, amely kiküszöböli a hagyományos Jupyter notebookok rejtett állapotproblémáit. Automatikusan követi a cellák közötti függőségeket. Amikor az értékek változnak, reaktívan újra végrehajtja az alsóbb szintű cellákat. Így a notebook mindig az adatok aktuális állapotát tükrözi. A notebookok egyszerű .py fájlként tárolódnak. Teljesen verziókövethetők, pull requestekben felülvizsgálhatók, és szabványos Python szkriptként futtathatók, vagy önálló webalkalmazásként telepíthetők.

A Marimo saját VPS-en történő üzemeltetése állandó, mindig elérhető notebook környezetet biztosít csapatának, amely bármely böngészőből hozzáférhető. Előre telepített SQL támogatással rendelkezik az azonos szerveren lévő adatbázisok lekérdezéséhez, és token alapú hitelesítéssel biztosítja az elemzések privát jellegét.