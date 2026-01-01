Az Invoice Ninja egy funkciókban gazdag nyílt forráskódú platform számlák létrehozására, költségek nyomon követésére, ügyfelek kezelésére és fizetések elfogadására. Világszerte több mint 100 000 vállalkozás bízik benne. Támogat több mint 40 fizetési átjárót, automatikus emlékeztetőket, ismétlődő számlákat és időkövetést – mindezt egyetlen saját üzemeltetésű alkalmazásban.

Ha saját VPS-en futtatja az Invoice Ninja-t, pénzügyi adatai az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Nincsenek tranzakciós díjak, előfizetési költségek és szolgáltatói kötöttségek. Teljes tulajdonjogot kap az ügyfélrekordok, fizetési előzmények és pénzügyi jelentések felett. Nem kell érzékeny üzleti adatokat megosztania harmadik féltől származó SaaS szolgáltatókkal.