Invoice Ninja telepítése egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú számlázási, díjbekérő és fizetési platform, amelyet szabadúszók és kisvállalkozások számára építettek.
Válasszon VPS csomagot a Invoice Ninja szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Invoice Ninja
Az Invoice Ninja egy funkciókban gazdag nyílt forráskódú platform számlák létrehozására, költségek nyomon követésére, ügyfelek kezelésére és fizetések elfogadására. Világszerte több mint 100 000 vállalkozás bízik benne. Támogat több mint 40 fizetési átjárót, automatikus emlékeztetőket, ismétlődő számlákat és időkövetést – mindezt egyetlen saját üzemeltetésű alkalmazásban.
Ha saját VPS-en futtatja az Invoice Ninja-t, pénzügyi adatai az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Nincsenek tranzakciós díjak, előfizetési költségek és szolgáltatói kötöttségek. Teljes tulajdonjogot kap az ügyfélrekordok, fizetési előzmények és pénzügyi jelentések felett. Nem kell érzékeny üzleti adatokat megosztania harmadik féltől származó SaaS szolgáltatókkal.
A Invoice Ninja főbb funkciói
Több átjárós fizetések
Fizetések elfogadása Stripe, PayPal, Authorize.net és további 40+ átjárón keresztül közvetlenül az ügyfélnek szóló számlákon, további előfizetések nélkül.
Ismétlődő számlák
Automatizálja az átalánydíjas ügyfelek számlázását ütemezett számlákkal, amelyek egy beállított ciklusban automatikusan létrejönnek és elküldődnek, manuális beavatkozás nélkül.
Időkövetés
Rögzítse a számlázható órákat a beépített időzítővel, és alakítsa át a nyomon követett időt közvetlenül számlatételekké egyetlen kattintással.
Ügyfélportál
Biztosítson ügyfeleinek egy márkás önkiszolgáló portált számlák megtekintéséhez, fizetések teljesítéséhez és kimutatások letöltéséhez, anélkül, hogy közvetlenül felvennék Önnel a kapcsolatot.
Költségkezelés
Kövesse nyomon az üzleti kiadásokat, csatolja a bizonylatokat és alakítsa át a kiadásokat számlázható ügyfélköltségekké egy zökkenőmentes munkafolyamatban.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Invoice Ninja szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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