InfluxDB 2 telepítése egyetlen kattintással.
Egyesített idősoros platform, amely adatbázist, vizualizációt, riasztást és adatfeldolgozást egyesít egyetlen alkalmazásban.
Válasszon VPS csomagot a InfluxDB 2 szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a InfluxDB 2
Az InfluxDB 2 egy célzott idősoros platform. Egyetlen alkalmazásban kezeli az adatbevitelt, tárolást, lekérdezést, vizualizációt és riasztást. A TSM tárolómotorra és a Flux lekérdezőnyelvre épül. Nagy átviteli sebességű adatbevitelt és hatékony tömörítést biztosít egy modern webes felhasználói felület mellett. Ez kiküszöböli a különálló eszközök, mint például a Grafana vagy Kapacitor integrálásának szükségességét az alapvető megfigyelhetőségi munkafolyamatokhoz.
Az InfluxDB 2 saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti az adatpontonkénti árazást és az adatkimeneti költségeket, amelyek gyakoriak a menedzselt felhőszolgáltatásoknál. Előre látható költségeket biztosít az IoT eszközflották, az infrastruktúra-felügyelet és a pénzügyi adatfolyamok számára. Ez független a bevitt adatok mennyiségétől. Évekig tartó előzményadatok tárolására alkalmas, tartós tárhelyet kap.
A InfluxDB 2 főbb funkciói
Flux lekérdezőnyelv
A Flux egy funkcionális szkriptnyelv, amelyet idősoros adatokhoz terveztek, lehetővé téve az átalakításokat, aggregációkat és többforrású illesztéseket egyetlen lekérdezésben.
Integrált Web UI
A beépített felület tartalmaz egy vizuális lekérdezésszerkesztőt, irányítópult-szerkesztőt és adatfelfedezőt, így nincs szükség külső vizualizációs eszközre az elkezdéshez.
Beépített riasztás
Konfigurálja a küszöb- és deadman-ellenőrzéseket közvetlenül az InfluxDB 2-ben, értesítési végpontokkal Slack, PagerDuty, HTTP webhookok és egyebek számára.
Feladatmotor
Ütemezze a Flux szkripteket mintavételezéshez, ETL transzformációkhoz és adatösszesítéshez külső cron feladatok vagy különálló pipeline szolgáltatások nélkül.
Token-alapú hozzáférés-vezérlés
A meghatározott tárolókra korlátozott, finomhangolt olvasási/írási tokenek részletes hozzáférés-szabályozást tesznek lehetővé több csapat és alkalmazás számára, egy példányt megosztva.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a InfluxDB 2 szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.