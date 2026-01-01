Az InfluxDB 2 egy célzott idősoros platform. Egyetlen alkalmazásban kezeli az adatbevitelt, tárolást, lekérdezést, vizualizációt és riasztást. A TSM tárolómotorra és a Flux lekérdezőnyelvre épül. Nagy átviteli sebességű adatbevitelt és hatékony tömörítést biztosít egy modern webes felhasználói felület mellett. Ez kiküszöböli a különálló eszközök, mint például a Grafana vagy Kapacitor integrálásának szükségességét az alapvető megfigyelhetőségi munkafolyamatokhoz.

Az InfluxDB 2 saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti az adatpontonkénti árazást és az adatkimeneti költségeket, amelyek gyakoriak a menedzselt felhőszolgáltatásoknál. Előre látható költségeket biztosít az IoT eszközflották, az infrastruktúra-felügyelet és a pénzügyi adatfolyamok számára. Ez független a bevitt adatok mennyiségétől. Évekig tartó előzményadatok tárolására alkalmas, tartós tárhelyet kap.