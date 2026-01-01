A jsreport egy nyílt forráskódú jelentéskészítő szerver, amely HTML sablonokból gyártási minőségű üzleti dokumentumokat generál. A fejlesztőcsapatok megosztott szolgáltatásként használják. Ezt a szolgáltatást a szervezet bármely alkalmazása meghívhatja REST API-n keresztül. JSON adatokat továbbít, és formázott PDF, Excel táblázat, DOCX vagy HTML választ kap. A hívó alkalmazásban nincs szükség renderelési logikára. A sablonok szabványos HTML és CSS nyelven íródnak, Handlebars vagy más támogatott motorok használatával. Így bármely webfejlesztő létrehozhatja és karbantarthatja őket anélkül, hogy egy saját DSL-t kellene megtanulnia.

A jsreport saját üzemeltetése biztosítja, hogy a generált dokumentumok – számlák, szerződések, pénzügyi kimutatások – az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradjanak. Így nem küld érzékeny üzleti adatokat harmadik fél renderelési szolgáltatásának. Nincs dokumentumonkénti díj és nincsenek használati korlátok.