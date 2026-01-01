Telepítse a jsreportot egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett JavaScript jelentéskészítő platform PDF, Excel és DOCX dokumentumok generálására HTML sablonokból, REST API-n keresztül.
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Erre jó a jsreport
A jsreport egy nyílt forráskódú jelentéskészítő szerver, amely HTML sablonokból gyártási minőségű üzleti dokumentumokat generál. A fejlesztőcsapatok megosztott szolgáltatásként használják. Ezt a szolgáltatást a szervezet bármely alkalmazása meghívhatja REST API-n keresztül. JSON adatokat továbbít, és formázott PDF, Excel táblázat, DOCX vagy HTML választ kap. A hívó alkalmazásban nincs szükség renderelési logikára. A sablonok szabványos HTML és CSS nyelven íródnak, Handlebars vagy más támogatott motorok használatával. Így bármely webfejlesztő létrehozhatja és karbantarthatja őket anélkül, hogy egy saját DSL-t kellene megtanulnia.
A jsreport saját üzemeltetése biztosítja, hogy a generált dokumentumok – számlák, szerződések, pénzügyi kimutatások – az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradjanak. Így nem küld érzékeny üzleti adatokat harmadik fél renderelési szolgáltatásának. Nincs dokumentumonkénti díj és nincsenek használati korlátok.
A jsreport főbb funkciói
Több kimeneti formátum
PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV vagy XML generálása ugyanabból a sablonból, a formátum váltása API paraméteren keresztül, különálló tervek fenntartása nélkül.
REST API renderelés
Minden sablon egy POST végpont — az alkalmazások JSON adatokat továbbítanak és visszakapják a renderelt dokumentumot, ezáltal leválasztva a jelentés logikáját az alkalmazáskódtól.
Böngészőalapú tervező
Tervezze, tekintse meg és tesztelje a jelentéssablonokat közvetlenül a böngészőben a beépített webes szerkesztővel, eszközök közötti váltás nélkül.
Jelentésütemezés
Ütemezze a jelentéseket, hogy automatikusan fussanak meghatározott időközönként, és e-mailben kézbesítse vagy tárolja a kimenetet, kiküszöbölve a manuális, ismétlődő exportálásokat.
Sablonverziózás
Nyomon követheti egy sablon minden változását a beépített verzióelőzményekkel és visszaállíthatja bármely korábbi verzióra anélkül, hogy külön VCS-t kellene fenntartania.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a jsreport szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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