A Prefect lehetővé teszi, hogy bármely Python függvényt ütemezett, megfigyelhető és automatikusan újrapróbált munkafolyamattá alakítson egyetlen dekorátorral. A YAML-alapú vezénylőeszközökkel ellentétben a Prefect a munkafolyamatokat hagyományos Python kódként kezeli – tesztelhető, verziókövetett és telepíthető, mint bármely más modul. A mellékelt felhasználói felület valós idejű végrehajtási állapotot, naplókat és feladatszintű előzményeket mutat minden futtatáshoz.

A Prefect saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhőalapú végrehajtási díjakat. Korlátlan munkafolyamat-futtatást biztosít fix infrastruktúra-költséggel. Emellett az érzékeny folyamatadatok – hitelesítő adatok, lekérdezési eredmények, naplók – teljes mértékben a saját infrastruktúráján maradnak, szolgáltatói függőség nélkül.