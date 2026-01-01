Telepítse a Prefectet egyetlen kattintással.
Modern Python-natív munkafolyamat-vezénylő platform adatfolyamok és automatizálási feladatok építéséhez, ütemezéséhez és felügyeletéhez.
Válasszon VPS csomagot a Prefect szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Prefect
A Prefect lehetővé teszi, hogy bármely Python függvényt ütemezett, megfigyelhető és automatikusan újrapróbált munkafolyamattá alakítson egyetlen dekorátorral. A YAML-alapú vezénylőeszközökkel ellentétben a Prefect a munkafolyamatokat hagyományos Python kódként kezeli – tesztelhető, verziókövetett és telepíthető, mint bármely más modul. A mellékelt felhasználói felület valós idejű végrehajtási állapotot, naplókat és feladatszintű előzményeket mutat minden futtatáshoz.
A Prefect saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhőalapú végrehajtási díjakat. Korlátlan munkafolyamat-futtatást biztosít fix infrastruktúra-költséggel. Emellett az érzékeny folyamatadatok – hitelesítő adatok, lekérdezési eredmények, naplók – teljes mértékben a saját infrastruktúráján maradnak, szolgáltatói függőség nélkül.
A Prefect főbb funkciói
Python-natív munkafolyamatok
Díszítsen bármilyen Python függvényt
@flow vagy
@task segítségével az ütemezés, újrapróbálkozások, gyorsítótárazás és megfigyelhetőség eléréséhez — nincs saját DSL, amit meg kellene tanulni.
Automatikus újrapróbálkozások
Feladatonként konfigurálja az exponenciális visszalépést és az egyéni újrapróbálkozási logikát, így az API-k, adatbázisok vagy hálózati hívások átmeneti hibái kézi beavatkozás nélkül elhárulnak.
Valós idejű monitorozás
A beépített UI megjeleníti az élő feladatállapotot, a végrehajtási naplókat és a futási előzményeket, így mindig tudja, mi fut, mi hiúsult meg és miért.
Rugalmas időpontfoglalás
A Cron kifejezések, az időközi indítók és az eseményvezérelt üzembe helyezések lehetővé teszik a folyamatok futtatását bármilyen ütemezés szerint vagy külső eseményekre reagálva.
Munkafolyamatok és dolgozók
Ossza el a folyamat végrehajtását több munkafolyamat vagy gép között, skálázva a számítási kapacitást az orkesztrációs szervertől függetlenül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Prefect szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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