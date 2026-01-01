Telepítse a Grafana Tempo-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú elosztott nyomkövetési háttérrendszer, amely kompatibilis az OpenTelemetry, Jaeger és Zipkin rendszerekkel, beépített Grafana vizualizációval.
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Erre jó a Grafana Tempo
A Grafana Tempo egy nagy léptékű elosztott nyomkövetési backend, amelyet úgy terveztek, hogy OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin és más forrásokból származó nyomkövetéseket fogadjon be, komplex infrastruktúra nélkül. Ellentétben az Elasticsearchre vagy Cassandrára támaszkodó nyomkövetési tárolókkal, a Tempo az objektumtárolóban tárolja a nyomkövetési adatokat, így nagy léptékben is költséghatékony. Natívan integrálódik a Grafanába, lehetővé téve a mérnökök számára, hogy egy Prometheus metrikáról vagy egy Loki naplósorról közvetlenül a megfelelő nyomkövetésre ugorjanak.
Ez a sablon a Tempót a Grafana Alloy-jal (OpenTelemetry gyűjtőként), a Prometheusszal (metrikákhoz) és a Grafanával (vizualizációs rétegként) együtt csomagolja. Ezáltal egy önálló elosztott nyomkövetési vermet kap, amelyet teljes mértékben birtokol és irányít a VPS-én.
A Grafana Tempo főbb funkciói
OpenTelemetry natív
Nyomkövetéseket fogad OTLP gRPC és HTTP, Jaeger, valamint Zipkin protokollokon keresztül, így bármely műszerezett alkalmazás küldhet adatokat szállítóspecifikus SDK-k nélkül.
Metrikák nyomkövetésekből
Automatikusan generál RED metrikákat (arány, hibák, időtartam) a span adatokból a metrikagenerátoron keresztül, feltöltve a Prometheust szolgáltatásszintű betekintésekkel extra műszerezés nélkül.
Grafana integráció
Az előre konfigurált Grafana adatforrás lehetővé teszi, hogy bármely metrikáról vagy naplósárról egy kattintással a kapcsolódó nyomkövetésre ugorjon, gyorsítva a gyökérok-elemzést.
TraceQL lekérdezési nyelv
Egy célzott lekérdezési nyelv lehetővé teszi a nyomkövetések szűrését és aggregálását szolgáltatás, időtartam, hibaállapot és span attribútumok alapján, olyan pontossággal, amelyet az ad-hoc keresés nem tud felülmúlni.
Költséghatékony tárhely
Nyomkövetési adatokat tárol helyi lemezen, Elasticsearch vagy Cassandra igénylése nélkül, biztosítva az infrastruktúra egyszerűségét és az üzemeltetési költségek kiszámíthatóságát.
Szolgáltatás gráf vizualizáció
Nyomkövetési adatokból szolgáltatásfüggőségi térképeket generál és jelenít meg a Grafanában, így a csapatok mindig naprakész képet kapnak a szolgáltatások közötti kommunikációról és a késleltetésről.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Grafana Tempo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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