A Grafana Tempo egy nagy léptékű elosztott nyomkövetési backend, amelyet úgy terveztek, hogy OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin és más forrásokból származó nyomkövetéseket fogadjon be, komplex infrastruktúra nélkül. Ellentétben az Elasticsearchre vagy Cassandrára támaszkodó nyomkövetési tárolókkal, a Tempo az objektumtárolóban tárolja a nyomkövetési adatokat, így nagy léptékben is költséghatékony. Natívan integrálódik a Grafanába, lehetővé téve a mérnökök számára, hogy egy Prometheus metrikáról vagy egy Loki naplósorról közvetlenül a megfelelő nyomkövetésre ugorjanak.

Ez a sablon a Tempót a Grafana Alloy-jal (OpenTelemetry gyűjtőként), a Prometheusszal (metrikákhoz) és a Grafanával (vizualizációs rétegként) együtt csomagolja. Ezáltal egy önálló elosztott nyomkövetési vermet kap, amelyet teljes mértékben birtokol és irányít a VPS-én.