A Domoticz egy könnyű otthonautomatizálási szerver. Segítségével számos okosotthon-eszközt – kapcsolókat, érzékelőket, termosztátokat, energiamérőket, időjárás-állomásokat és egyebeket – felügyelhet és vezérelhet egyetlen webes felületről.

Több száz hardverprotokollt és integrációt támogat, mint például a Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 meters és MQTT. Ezáltal kompatibilis a legtöbb népszerű okosotthon-ökoszisztémával.

A Domoticz saját VPS-en való futtatása teljes kontrollt biztosít az automatizálási szabályok, a korábbi érzékelőadatok és az eszközhozzáférés felett. Mindez felhőfüggőség, előfizetési díjak és harmadik féltől származó adatvédelmi kockázatok nélkül valósul meg. Alacsony erőforrásigénye alkalmassá teszi folyamatosan működő telepítésekhez egy szerény VPS-en.