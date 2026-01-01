Telepítse a Domoticzot egyetlen kattintással.
Könnyű, nyílt forráskódú otthonautomatizálási rendszer okosotthon-eszközök felügyeletére és vezérlésére.
Válasszon VPS csomagot a Domoticz szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Domoticz
A Domoticz egy könnyű otthonautomatizálási szerver. Segítségével számos okosotthon-eszközt – kapcsolókat, érzékelőket, termosztátokat, energiamérőket, időjárás-állomásokat és egyebeket – felügyelhet és vezérelhet egyetlen webes felületről.
Több száz hardverprotokollt és integrációt támogat, mint például a Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 meters és MQTT. Ezáltal kompatibilis a legtöbb népszerű okosotthon-ökoszisztémával.
A Domoticz saját VPS-en való futtatása teljes kontrollt biztosít az automatizálási szabályok, a korábbi érzékelőadatok és az eszközhozzáférés felett. Mindez felhőfüggőség, előfizetési díjak és harmadik féltől származó adatvédelmi kockázatok nélkül valósul meg. Alacsony erőforrásigénye alkalmassá teszi folyamatosan működő telepítésekhez egy szerény VPS-en.
A Domoticz főbb funkciói
Többprotokollos eszköztámogatás
Csatlakoztasson Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT, és több száz más hardverprotokollt egyetlen egységes felületről.
Automatizálási szabálymotor
Hozzon létre időalapú, eseményvezérelt és érzékelő által kiváltott automatizálási szabályokat kódírás nélkül, így otthona az ütemezésének megfelelően fog működni.
Energiafigyelés
Kövesse nyomon az áram-, gáz- és vízfogyasztást valós időben, beépített grafikonokkal és előzményadat-tárolással, amelyet az SQLite biztosít.
Időjárás és érzékelő műszerfalak
Megjelenítheti a hőmérséklet, páratartalom, szél, eső és levegőminőségi adatokat helyi érzékelőkből vagy online időjárási szolgáltatásokból, testreszabható irányítópultokon.
Mobilbarát felület
Hozzáférhet és vezérelhet minden eszközt bármely böngészőből vagy mobileszközről, opcionális push értesítésekkel harmadik féltől származó szolgáltatásokon keresztül.
Plugin és szkriptelés támogatás
Bővítse a funkcionalitást Python bővítményekkel és Lua szkripteléssel, hogy integrálja az egyedi hardvereket, API-kat vagy komplex automatizálási logikát.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Domoticz szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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