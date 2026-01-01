A FreshRSS egy ingyenes, saját üzemeltetésű RSS és Atom hírfolyam-összesítő, amely az összes információforrását egyetlen, gyors olvasási felületre gyűjti. PHP-vel készült és minimális erőforrásokat igényel. Támogatja a többfelhasználós telepítéseket, a kiterjedt billentyűparancsokat, a fejlett szűrést és a teljes cikk tartalmának lekérését. Így soha nem kell külön-külön felkeresnie az egyes forrásokat. A mobilra optimalizált kialakítás és az API kompatibilitás harmadik féltől származó olvasókkal, mint például a Reeder és a NetNewsWire. Ezáltal teljes értékű helyettesítőjévé válik a megszűnt szolgáltatásoknak, mint például a Google Reader.

A FreshRSS saját üzemeltetése a VPS-én 24/7 hírfolyam-frissítéseket jelent, a helyi internetkapcsolatától függetlenül. Emellett teljes adatvédelmet biztosít az olvasási szokásai felett, és nincs algoritmus, amely eldönti, mit lát. Gondosan összeállított előfizetései és olvasási előzményei tartós tárolóban megmaradnak, biztonságban a konténerfrissítések során is.