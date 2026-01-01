Telepítse a FreshRSS-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű RSS hírfolyam-összesítő az összes kedvenc weboldalának és hírforrásának egy helyen történő kezelésére.
Válasszon VPS csomagot a FreshRSS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FreshRSS
A FreshRSS egy ingyenes, saját üzemeltetésű RSS és Atom hírfolyam-összesítő, amely az összes információforrását egyetlen, gyors olvasási felületre gyűjti. PHP-vel készült és minimális erőforrásokat igényel. Támogatja a többfelhasználós telepítéseket, a kiterjedt billentyűparancsokat, a fejlett szűrést és a teljes cikk tartalmának lekérését. Így soha nem kell külön-külön felkeresnie az egyes forrásokat. A mobilra optimalizált kialakítás és az API kompatibilitás harmadik féltől származó olvasókkal, mint például a Reeder és a NetNewsWire. Ezáltal teljes értékű helyettesítőjévé válik a megszűnt szolgáltatásoknak, mint például a Google Reader.
A FreshRSS saját üzemeltetése a VPS-én 24/7 hírfolyam-frissítéseket jelent, a helyi internetkapcsolatától függetlenül. Emellett teljes adatvédelmet biztosít az olvasási szokásai felett, és nincs algoritmus, amely eldönti, mit lát. Gondosan összeállított előfizetései és olvasási előzményei tartós tárolóban megmaradnak, biztonságban a konténerfrissítések során is.
A FreshRSS főbb funkciói
Több felhasználós támogatás
Hozzon létre külön fiókokat egyedi előfizetésekkel és olvasási preferenciákkal, így alkalmas családok és csapatok számára.
Haladó szűrés
Szűrje a cikkeket kulcsszavak, szerzők vagy egyéni szabályok alapján, és azonnal megtalálhat bármilyen tartalmat az összes hírfolyamban.
Harmadik féltől származó olvasó API-k
Kompatibilis a Fever és a Google Reader API-kkal, így az olyan népszerű mobilalkalmazások, mint a Reeder és az Unread, szinkronizálhatnak a példányával.
Teljes cikk lekérése
A teljes cikk tartalmának lekérése olyan hírfolyamokhoz, amelyek csak összefoglalókat tesznek közzé, mindent egy felületen belül olvashatóan tartva.
OPML importálás és exportálás
Migrálja előfizetéseit bármely hírolvasóból szabványos OPML fájlok használatával, kézi újbóli bevitel nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FreshRSS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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További telepíthető alkalmazások
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