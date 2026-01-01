A Dkron egy nyílt forráskódú, elosztott feladatütemező rendszer, Go nyelven írva, amely a hagyományos cron-t egy hibatűrő, klaszter-tudatos alternatívával váltja fel. Az egygazdás cron-nal ellentétben a Dkron a Raft konszenzus protokollt és egy pletyka alapú tagsági réteget használ. Így a feladatok akkor is futnak, ha az egyes csomópontok meghibásodnak, megszüntetve a klasszikus crontabs-okat sújtó egyetlen hibapontot.

A Dkron saját VPS-en történő üzemeltetése lehetővé teszi az ütemezések, a végrehajtási előzmények és a feladatok hasznos adatainak ellenőrzését. Emellett beépített web UI-t, REST API-t és HTTP/shell végrehajtókat biztosít szkriptek, webhookok és külső parancsok futtatásához. A mellékelt tárolómotor szükségtelenné teszi bármilyen külső adatbázis használatát. Így a telepítés egyetlen konténerből áll, amely tartós adatvolument biztosít a Raft állapot és a feladatok előzményei számára.