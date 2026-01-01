Telepítse a Dkron-t egyetlen kattintással.
Elosztott, hibatűrő feladatütemező webes felhasználói felülettel és beépített fürtözéssel a rendkívül megbízható cron feladatokhoz.
Válasszon VPS csomagot a Dkron szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dkron
A Dkron egy nyílt forráskódú, elosztott feladatütemező rendszer, Go nyelven írva, amely a hagyományos cron-t egy hibatűrő, klaszter-tudatos alternatívával váltja fel. Az egygazdás cron-nal ellentétben a Dkron a Raft konszenzus protokollt és egy pletyka alapú tagsági réteget használ. Így a feladatok akkor is futnak, ha az egyes csomópontok meghibásodnak, megszüntetve a klasszikus crontabs-okat sújtó egyetlen hibapontot.
A Dkron saját VPS-en történő üzemeltetése lehetővé teszi az ütemezések, a végrehajtási előzmények és a feladatok hasznos adatainak ellenőrzését. Emellett beépített web UI-t, REST API-t és HTTP/shell végrehajtókat biztosít szkriptek, webhookok és külső parancsok futtatásához. A mellékelt tárolómotor szükségtelenné teszi bármilyen külső adatbázis használatát. Így a telepítés egyetlen konténerből áll, amely tartós adatvolument biztosít a Raft állapot és a feladatok előzményei számára.
A Dkron főbb funkciói
Hibatűrő ütemezés
A Raft-alapú konszenzus biztosítja, hogy a cron feladatai futásban maradjanak csomópont-hibák, újraindítások és hálózati problémák esetén is, kézi beavatkozás nélkül.
Beépített webes UI
Kezelheti a feladatokat, ellenőrizheti a végrehajtási előzményeket, és futtatásokat indíthat egy letisztult böngészőfelületről, anélkül, hogy manuálisan írna crontab fájlokat.
REST API és webhooks
Feladatokat hozhat létre, frissíthet és indíthat programozottan CI pipeline-okból, szkriptekből vagy külső rendszerekből egy verziózott HTTP API-n keresztül.
Beépíthető végrehajtók
Futtasson shell parancsokat, HTTP kéréseket, gRPC hívásokat vagy NATS üzeneteket ütemezett feladatokként a beépített végrehajtó bővítmények segítségével.
Natív tárolómotor
A BoltDB-alapú tároló a binárissal együtt érkezik, feleslegessé téve az olyan külső adatbázisok szükségességét, mint például az etcd, a Consul vagy a PostgreSQL.
Fürtre kész architektúra
Kezdje egyetlen csomópontként, és skálázódjon horizontálisan további szerverek és ügynökök csatlakoztatásával, ahogy a munkaterhelése növekszik.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dkron szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.