A Fireshare egy saját üzemeltetésű média megosztó platform, amelyet játék klipek, videók és képek megosztására terveztek, egyedi, elemenként megosztható linkeken keresztül. Töltse fel felvételeit egyszer, és ossza meg őket egyénileg barátaival vagy nyilvánosan. Minden klip saját URL-t kap, opcionális jelszóvédelemmel azokhoz az elemekhez, amelyeket félig privátként szeretne tartani.

A felhő alapú videószolgáltatásokkal ellentétben a Fireshare teljes mértékben a saját VPS-én fut. Nincsenek feltöltési korlátok, vízjelek, és a nézők számára sem szükséges fiók. A tartalom játékok szerint rendeződik, nyilvános vagy privát feeden keresztül böngészhető, és RSS-en keresztül feliratkozható. Ezáltal megfelelő otthont biztosít közönségének a videótartalmai számára, anélkül, hogy harmadik fél platformjára küldené őket.