Telepítse a Fireshare-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű videó- és képmegosztó platform játékklipekhez, egyedi megosztható linkekkel és jelszóval védett hozzáféréssel.
Válasszon VPS csomagot a Fireshare szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.
Erre jó a Fireshare
A Fireshare egy saját üzemeltetésű média megosztó platform, amelyet játék klipek, videók és képek megosztására terveztek, egyedi, elemenként megosztható linkeken keresztül. Töltse fel felvételeit egyszer, és ossza meg őket egyénileg barátaival vagy nyilvánosan. Minden klip saját URL-t kap, opcionális jelszóvédelemmel azokhoz az elemekhez, amelyeket félig privátként szeretne tartani.
A felhő alapú videószolgáltatásokkal ellentétben a Fireshare teljes mértékben a saját VPS-én fut. Nincsenek feltöltési korlátok, vízjelek, és a nézők számára sem szükséges fiók. A tartalom játékok szerint rendeződik, nyilvános vagy privát feeden keresztül böngészhető, és RSS-en keresztül feliratkozható. Ezáltal megfelelő otthont biztosít közönségének a videótartalmai számára, anélkül, hogy harmadik fél platformjára küldené őket.
A Fireshare főbb funkciói
Klipenként megosztható linkek
Minden videó és kép egyedi nyilvános URL-t kap, amit közvetlenül megoszthat – nincs kötelező fiókregisztráció vagy platformra átirányítás a nézők számára.
Jelszóval védett megosztás
Zárolja az egyes klipeket vagy a teljes hírfolyamát jelszóval, így pontosan Ön szabályozhatja, ki tekintheti meg a tartalmát.
Játékalapú szervezet
Címkézze és böngéssze a tartalmat játéknév szerint, így klipjei rendezettek maradnak, és a nézők könnyen megtalálhatják az adott játékhoz tartozó felvételeket.
RSS Feed támogatás
A Fireshare RSS-hírcsatornákat generál, így a követők feliratkozhatnak és értesítést kaphatnak, valahányszor új klipeket vagy képeket tesz közzé.
Beépített videó transzkódolás
A CPU-alapú átkódolás automatikusan web-optimalizált formátumokká dolgozza fel a feltöltéseket, így a klipek kézi konverzió nélkül zökkenőmentesen játszódnak le bármely böngészőben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Fireshare szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Ajánlott szerverhely:
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Helyi indulás. Globális növekedés
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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