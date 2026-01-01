Telepítse a ServerStatus-t egykattintásos telepítéssel.
Könnyűsúlyú többszerveres felügyeleti vezérlőpult, amely egyetlen nézetben gyűjti össze az összes szerveréről származó valós idejű metrikákat.
Válasszon VPS csomagot a ServerStatus szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ServerStatus
A ServerStatus egy nyílt forráskódú, több szerveres megfigyelőrendszer, amely CPU, memória, lemez és hálózati metrikákat gyűjt tetszőleges számú távoli gépről. Ezeket egyetlen valós idejű webes irányítópulton mutatja be. Minden megfigyelt szerver egy könnyű kliensügynököt futtat, amely visszajelent a központi ServerStatus szervernek. Így könnyen egységes képet kaphat az egész infrastruktúráról, anélkül, hogy nehézkes megfigyelési rendszert kellene telepítenie.
A ServerStatus saját VPS-en történő üzemeltetése privátként és az Ön ellenőrzése alatt tartja az összes infrastruktúra metrikát. A webes irányítópult élőben frissül. Nem igényel adatbázist, komplex konfigurációs folyamatot és külső függőségeket sem. Csupán egyetlen konténerre és egy konfigurációs fájlra van szükség, amely felsorolja a szervereit.
A ServerStatus főbb funkciói
Többszerveres aggregáció
Metrikák gyűjtése és megjelenítése korlátlan számú távoli szerverről egy központosított irányítópulton, külön szerverenkénti telepítések nélkül.
Valós idejű irányítópult
Az élőben frissülő webes felhasználói felület egy pillantással mutatja minden megfigyelt gazdagép CPU terhelését, memóriahasználatát, lemezterületét és hálózati átviteli sebességét.
Könnyűsúlyú kliensügynökök
Távoli szerverek minimális Python vagy shell klienst futtatnak, amely metrikákat jelent egy egyszerű TCP kapcsolaton keresztül, közel nulla erőforrás-felhasználással.
Figyelő riasztás
Definiáljon kifejezésalapú riasztási szabályokat CPU, memória és hálózati feltételekre, és küldjön értesítéseket konfigurálható webhook visszahívásokon keresztül.
Weboldal és SSL folyamatos ellenőrzése
Figyelje az HTTP/HTTPS végpontokat és az SSL tanúsítvány lejáratát a szervermetrikák mellett ugyanazon az irányítópulton.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ServerStatus szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.