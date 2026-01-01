A ServerStatus egy nyílt forráskódú, több szerveres megfigyelőrendszer, amely CPU, memória, lemez és hálózati metrikákat gyűjt tetszőleges számú távoli gépről. Ezeket egyetlen valós idejű webes irányítópulton mutatja be. Minden megfigyelt szerver egy könnyű kliensügynököt futtat, amely visszajelent a központi ServerStatus szervernek. Így könnyen egységes képet kaphat az egész infrastruktúráról, anélkül, hogy nehézkes megfigyelési rendszert kellene telepítenie.

A ServerStatus saját VPS-en történő üzemeltetése privátként és az Ön ellenőrzése alatt tartja az összes infrastruktúra metrikát. A webes irányítópult élőben frissül. Nem igényel adatbázist, komplex konfigurációs folyamatot és külső függőségeket sem. Csupán egyetlen konténerre és egy konfigurációs fájlra van szükség, amely felsorolja a szervereit.