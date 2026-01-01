Telepítse az openrouteservice-t egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű útvonaltervező motor, amely OpenStreetMap adatokra épül, útvonaltervezéssel, izokrónokkal és mátrix API-kkal autók, kerékpárok és gyalogosok számára.
Válasszon VPS csomagot a openrouteservice szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a openrouteservice
Az openrouteservice egy nyílt forráskódú útválasztó motor, amelyet a HeiGIT fejlesztett ki. Ez OpenStreetMap adatokat alakít át éles környezetben használható útvonalakká, idő-távolság mátrixokká és izokrón elérhetőségi poligonokká. A kereskedelmi térképező API-kkal ellentétben ingyenes, teljesen átlátható útválasztó háttérrendszert kínál a fejlesztőknek. Profiljai autókhoz, nehézgépjárművekhez, kerékpárokhoz, gyalogosokhoz és kerekesszékekhez vannak hangolva.
Az openrouteservice saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a kérésenkénti díjszabást, a sebességkorlátokat és a harmadik féllel történő adatmegosztást. Ön szabályozza, mely régiók és profilok töltődnek be. Az ügyfélkoordinátákat privátan tartja. Kiterjesztheti a motort egyedi OSM kivonatokkal, korlátozásokkal és az alkalmazásához igazított magassági adatokkal.
A openrouteservice főbb funkciói
Útvonaltervező API
Számítsa ki a pontról pontra és a több megállós útvonalakat lépésről lépésre útmutatóval, geometriai és magassági adatokkal, többféle szállítási profilhoz.
Izokrón elérhetőség
Generáljon időalapú vagy távolságalapú poligonokat, amelyek pontosan megmutatják, milyen messzire juthat el egy felhasználó bármely kiindulópontról egy adott költségkereten belül.
Mátrixszámítások
Számítsa ki a több-több útidőt és távolságot egyetlen kérésben, ideális a logisztika, diszpécseri feladatok és kézbesítési zóna optimalizálásához.
Több szállítási profil
Rendelkezik hangolt profilokkal autókhoz, nehézgépjárművekhez, kerékpárokhoz, gyalogosokhoz és kerekesszékekhez, melyek mindegyike tiszteletben tartja az OSM hozzáférési szabályokat és korlátozásokat.
OpenStreetMap alapú
Töltsön be bármilyen OSM PBF kivonatot a Geofabriktól vagy saját forrásból, hogy teljesen önálló útvonaltervezést biztosítson azokhoz a régiókhoz, amelyekre valóban szüksége van.
OpenAPI és Swagger UI
Szabványoknak megfelelő REST API beépített Swagger dokumentációval megkönnyíti az útválasztás integrálását webes, mobil és backend alkalmazásokba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a openrouteservice szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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