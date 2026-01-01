Az openrouteservice egy nyílt forráskódú útválasztó motor, amelyet a HeiGIT fejlesztett ki. Ez OpenStreetMap adatokat alakít át éles környezetben használható útvonalakká, idő-távolság mátrixokká és izokrón elérhetőségi poligonokká. A kereskedelmi térképező API-kkal ellentétben ingyenes, teljesen átlátható útválasztó háttérrendszert kínál a fejlesztőknek. Profiljai autókhoz, nehézgépjárművekhez, kerékpárokhoz, gyalogosokhoz és kerekesszékekhez vannak hangolva.

Az openrouteservice saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a kérésenkénti díjszabást, a sebességkorlátokat és a harmadik féllel történő adatmegosztást. Ön szabályozza, mely régiók és profilok töltődnek be. Az ügyfélkoordinátákat privátan tartja. Kiterjesztheti a motort egyedi OSM kivonatokkal, korlátozásokkal és az alkalmazásához igazított magassági adatokkal.