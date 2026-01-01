A Yamtrack egy saját szerveren üzemeltethető médiafigyelő alkalmazás, amely egyetlen irányítópulton egyesíti a filmek, tévéműsorok, animék, mangák, játékok, könyvek és képregények megtekintési és lejátszási listáit. Metaadatokat gyűjt a TMDB-ről és más forrásokból, hogy részletes információkat nyújtson minden nyomon követett elemről, előrehaladás-követéssel és állapotkezeléssel.

A Yamtrack saját szerveren, VPS-en történő üzemeltetése privát módon tartja teljes médiafogyasztási előzményeit, harmadik fél általi nyomon követés nélkül. A Jellyfin integráció lehetővé teszi az automatikus megtekintés-követést a médiaszerveréről. A naptárnézet mutatja az ütemezett megjelenéseket. A Trakt, MAL és AniList importálása pedig egyszerűvé teszi a meglévő szolgáltatásokról való átállást.