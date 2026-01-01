Telepítse a Yamtrack-et egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett médiafigyelő filmekhez, tévéműsorokhoz, animékhez, mangákhoz, játékokhoz és könyvekhez, Jellyfin integrációval.
Válasszon VPS csomagot a Yamtrack szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Yamtrack
A Yamtrack egy saját szerveren üzemeltethető médiafigyelő alkalmazás, amely egyetlen irányítópulton egyesíti a filmek, tévéműsorok, animék, mangák, játékok, könyvek és képregények megtekintési és lejátszási listáit. Metaadatokat gyűjt a TMDB-ről és más forrásokból, hogy részletes információkat nyújtson minden nyomon követett elemről, előrehaladás-követéssel és állapotkezeléssel.
A Yamtrack saját szerveren, VPS-en történő üzemeltetése privát módon tartja teljes médiafogyasztási előzményeit, harmadik fél általi nyomon követés nélkül. A Jellyfin integráció lehetővé teszi az automatikus megtekintés-követést a médiaszerveréről. A naptárnézet mutatja az ütemezett megjelenéseket. A Trakt, MAL és AniList importálása pedig egyszerűvé teszi a meglévő szolgáltatásokról való átállást.
A Yamtrack főbb funkciói
Multimédia-követés
Kövesd nyomon a filmeket, TV műsorokat, animét, mangát, játékokat, könyveket és képregényeket egy egységes irányítópulton, elemekre bontott státusszal.
Jellyfin integráció
Automatikusan megjelöli a filmeket és epizódokat megtekintettként, amikor lejátszásra kerülnek a Jellyfinben, manuális naplózás nélkül.
Importálás Trakt és MAL-ból
Migrálja meglévő nézési előzményeit Trakt, MyAnimeList, AniList és más szolgáltatásokból a Yamtrackbe néhány kattintással.
Kiadási naptár
Tekintse meg a közelgő megjelenési dátumokat a követett műsorok, filmek és játékok esetében egy naptárban, hogy megtervezhesse a nézési ütemtervét.
Kiadási értesítések
Értesítéseket kaphat új epizódokról és megjelenésekről Discordon, Telegramon vagy Slacken keresztül a figyelőlistáján szereplő bármely elemről.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Yamtrack szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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