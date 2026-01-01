Telepítse a ShipShipShip-et egyetlen kattintással.
Könnyű, saját üzemeltetésű változásnapló és ütemterv platform közösségi szavazással, emoji reakciókkal és hírlevél automatizálással.
Válasszon VPS csomagot a ShipShipShip szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ShipShipShip
A ShipShipShip egy nyílt forráskódú változásnapló és ütemterv alkalmazás, amely segít a termékcsapatoknak egy helyen megosztani a frissítéseket és gyűjteni a közösségi visszajelzéseket. SvelteKit és Go technológiával készült. Egy kifinomult nyilvános változásnaplót és egy kanban-stílusú adminisztrációs felületet kínál. Ezen a felületen minden kiadás, javítás és jövőbeli ötlet a kapott szavazatok és reakciók mellett látható.
A ShipShipShip saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy az előfizetői listák, az SMTP hitelesítő adatok és a visszajelzési adatok az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Ez megszünteti a hosztolt alternatívák felhasználónkénti árképzését. Emellett lehetővé teszi, hogy a nyilvános oldalt a termékéhez illeszkedő telepíthető témákkal márkázza.
A ShipShipShip főbb funkciói
Közösségi szavazás
A látogatók szavaznak a javasolt funkciókról, így a csapat valós igények alapján rangsorolhatja az ütemtervet a belső feltételezések helyett.
Emoji reakciók
Nyolc reakciótípus lehetővé teszi az olvasók számára, hogy reagáljanak minden bejegyzésre, könnyed visszajelzést adva anélkül, hogy regisztrációs folyamaton kellene átesniük.
Kanban ütemterv
A fogd és vidd tábla testreszabható állapotokkal minden javasolt, folyamatban lévő és kiszállított elemet láthatóvá tesz az egész csapat számára.
Hírlevél automatizálás
Az SMTP-alapú hírlevelek automatikusan elindulnak, amikor egy bejegyzés állapota megváltozik, így a feliratkozók kézi kiküldések nélkül értesülnek a kiadásokról.
Telepíthető témák
A manifesztum-alapú téma rendszer elválasztja az adminisztrációs panelt a nyilvános változásnaplótól, hogy pontosan illeszthesse terméke márkajelzését.
RESTful API
Teljes REST API eseményekhez, reakciókhoz, szavazatokhoz és hírlevél-feliratkozókhoz, amely könnyűvé teszi az integrációt CI/CD vagy marketing eszközökkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ShipShipShip szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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