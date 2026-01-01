A ShipShipShip egy nyílt forráskódú változásnapló és ütemterv alkalmazás, amely segít a termékcsapatoknak egy helyen megosztani a frissítéseket és gyűjteni a közösségi visszajelzéseket. SvelteKit és Go technológiával készült. Egy kifinomult nyilvános változásnaplót és egy kanban-stílusú adminisztrációs felületet kínál. Ezen a felületen minden kiadás, javítás és jövőbeli ötlet a kapott szavazatok és reakciók mellett látható.

A ShipShipShip saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy az előfizetői listák, az SMTP hitelesítő adatok és a visszajelzési adatok az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Ez megszünteti a hosztolt alternatívák felhasználónkénti árképzését. Emellett lehetővé teszi, hogy a nyilvános oldalt a termékéhez illeszkedő telepíthető témákkal márkázza.