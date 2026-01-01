A ZincSearch egy Go nyelven írt nyílt forráskódú keresőmotor. Könnyű alternatívát kínál az Elasticsearch-nek. Olyan csapatok számára készült, amelyek gyors teljes szöveges keresést igényelnek, JVM-alapú klaszter üzemeltetése nélkül. Egyetlen bináris fájlként szállítják. Kényelmesen fut 1 GB RAM alatt. Elasticsearch-kompatibilis ingest API-t biztosít, és beépített Vue webes felhasználói felületet tartalmaz az adatok indexeléséhez és a lekérdezések futtatásához.

A ZincSearch saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a naplóadatok, dokumentumindexek és keresési analitikák az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Ezzel elkerülhetők a menedzselt Elasticsearch vagy a hosztolt keresőplatformok költségei és üzemeltetési terhei. A séma nélküli kialakítás azt jelenti, hogy a telepítést követő perceken belül megkezdheti a JSON dokumentumok indexelését.