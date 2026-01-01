Akár 69% kedvezmény a ZincSearch szolgáltatásra

Telepítse a ZincSearch-et egyetlen kattintással.

Könnyű, nyílt forráskódú keresőmotor, Go nyelven fejlesztve, amely az Elasticsearch erőforrás-felhasználásának töredékével biztosít teljes szöveges keresést.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a ZincSearch-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a ZincSearch szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a ZincSearch

A ZincSearch egy Go nyelven írt nyílt forráskódú keresőmotor. Könnyű alternatívát kínál az Elasticsearch-nek. Olyan csapatok számára készült, amelyek gyors teljes szöveges keresést igényelnek, JVM-alapú klaszter üzemeltetése nélkül. Egyetlen bináris fájlként szállítják. Kényelmesen fut 1 GB RAM alatt. Elasticsearch-kompatibilis ingest API-t biztosít, és beépített Vue webes felhasználói felületet tartalmaz az adatok indexeléséhez és a lekérdezések futtatásához.

A ZincSearch saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a naplóadatok, dokumentumindexek és keresési analitikák az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Ezzel elkerülhetők a menedzselt Elasticsearch vagy a hosztolt keresőplatformok költségei és üzemeltetési terhei. A séma nélküli kialakítás azt jelenti, hogy a telepítést követő perceken belül megkezdheti a JSON dokumentumok indexelését.

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A ZincSearch főbb funkciói

Egybináris lábnyom

1 GB RAM alatt fut JVM, Lucene hangolás és fürtindítás nélkül — ideális kisebb VPS csomagokhoz.

Elasticsearch-kompatibilis API

A beépülő támogatás az Elasticsearch ingest API-hoz lehetővé teszi a meglévő naplóküldők és kliensek számára a dokumentumok küldését kódmódosítások nélkül.

Beépített web UI

Vue-alapú felület indexek kezelésére, keresési lekérdezések futtatására és dokumentumok felfedezésére azonnal használható.

Sémamentes indexelés

Közvetlenül indexelheti a JSON dokumentumokat automatikus mezőfelismeréssel — nincs szükség előzetes leképezési definíciókra.

Beépített hitelesítés

A token alapú hitelesítés alapértelmezetten mellékelve és engedélyezve van, külön biztonsági bővítmény konfigurálása nélkül.

Aggregációk és facetek

A standard aggregációs lekérdezések működtetik az irányítópultokat, a naplóanalitikát és a szűrt keresési élményeket millió dokumentumon keresztül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ZincSearch szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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