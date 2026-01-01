Telepítse a ZincSearch-et egyetlen kattintással.
Könnyű, nyílt forráskódú keresőmotor, Go nyelven fejlesztve, amely az Elasticsearch erőforrás-felhasználásának töredékével biztosít teljes szöveges keresést.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ZincSearch
A ZincSearch egy Go nyelven írt nyílt forráskódú keresőmotor. Könnyű alternatívát kínál az Elasticsearch-nek. Olyan csapatok számára készült, amelyek gyors teljes szöveges keresést igényelnek, JVM-alapú klaszter üzemeltetése nélkül. Egyetlen bináris fájlként szállítják. Kényelmesen fut 1 GB RAM alatt. Elasticsearch-kompatibilis ingest API-t biztosít, és beépített Vue webes felhasználói felületet tartalmaz az adatok indexeléséhez és a lekérdezések futtatásához.
A ZincSearch saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a naplóadatok, dokumentumindexek és keresési analitikák az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Ezzel elkerülhetők a menedzselt Elasticsearch vagy a hosztolt keresőplatformok költségei és üzemeltetési terhei. A séma nélküli kialakítás azt jelenti, hogy a telepítést követő perceken belül megkezdheti a JSON dokumentumok indexelését.
A ZincSearch főbb funkciói
Egybináris lábnyom
1 GB RAM alatt fut JVM, Lucene hangolás és fürtindítás nélkül — ideális kisebb VPS csomagokhoz.
Elasticsearch-kompatibilis API
A beépülő támogatás az Elasticsearch ingest API-hoz lehetővé teszi a meglévő naplóküldők és kliensek számára a dokumentumok küldését kódmódosítások nélkül.
Beépített web UI
Vue-alapú felület indexek kezelésére, keresési lekérdezések futtatására és dokumentumok felfedezésére azonnal használható.
Sémamentes indexelés
Közvetlenül indexelheti a JSON dokumentumokat automatikus mezőfelismeréssel — nincs szükség előzetes leképezési definíciókra.
Beépített hitelesítés
A token alapú hitelesítés alapértelmezetten mellékelve és engedélyezve van, külön biztonsági bővítmény konfigurálása nélkül.
Aggregációk és facetek
A standard aggregációs lekérdezések működtetik az irányítópultokat, a naplóanalitikát és a szűrt keresési élményeket millió dokumentumon keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ZincSearch szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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