A CockroachDB egy nyílt forráskódú, elosztott SQL adatbázis. Úgy tervezték, hogy túlélje a hardverhibákat és a regionális kimaradásokat, a konzisztencia feláldozása nélkül. Támogatja a PostgreSQL wire protokollt. Ez azt jelenti, hogy a meglévő PostgreSQL illesztőprogramok és eszközök kódmódosítás nélkül működnek. Emellett automatikus shardingot, geo-partitioningot és több régiós replikációt biztosít a háttérben.

A CockroachDB telepítése saját VPS-re egy éles környezetben is használható SQL adatbázist biztosít. Ez ACID garanciákkal, automatikus feladatátvétellel és beépített DB Console-lal rendelkezik a fürt állapotának figyelésére. Mindezt a menedzselt felhőalapú adatbázis-szolgáltatások költségei és bonyolultsága nélkül. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek nulla állásidőt és erős tranzakciós garanciákat igényelnek.