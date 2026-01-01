Telepítse a CockroachDB-t egyetlen kattintással.
Elosztott SQL adatbázis, amely felhőalapú alkalmazásokhoz készült, és rugalmasságot, konzisztenciát és horizontális skálázhatóságot igényel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a CockroachDB
A CockroachDB egy nyílt forráskódú, elosztott SQL adatbázis. Úgy tervezték, hogy túlélje a hardverhibákat és a regionális kimaradásokat, a konzisztencia feláldozása nélkül. Támogatja a PostgreSQL wire protokollt. Ez azt jelenti, hogy a meglévő PostgreSQL illesztőprogramok és eszközök kódmódosítás nélkül működnek. Emellett automatikus shardingot, geo-partitioningot és több régiós replikációt biztosít a háttérben.
A CockroachDB telepítése saját VPS-re egy éles környezetben is használható SQL adatbázist biztosít. Ez ACID garanciákkal, automatikus feladatátvétellel és beépített DB Console-lal rendelkezik a fürt állapotának figyelésére. Mindezt a menedzselt felhőalapú adatbázis-szolgáltatások költségei és bonyolultsága nélkül. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek nulla állásidőt és erős tranzakciós garanciákat igényelnek.
A CockroachDB főbb funkciói
PostgreSQL kompatibilitás
A CockroachDB a PostgreSQL vezetékes protokollt használja, így bármely PostgreSQL illesztőprogram, ORM vagy eszköz kódmódosítás nélkül csatlakozik, egyszerűvé téve a migrációt.
Automatikus adatreplikáció
Az adatok automatikusan replikálódnak a csomópontok között, konfigurálható replikációs faktorokkal, így a fürt egy csomópont meghibásodásakor is biztosítja az olvasási és írási műveleteket.
Elosztott ACID tranzakciók
A teljes szerializálható izoláció garantálja a tranzakciók konzisztenciáját az összes csomóponton, kiküszöbölve a végül konzisztens rendszerekben gyakori piszkos olvasásokat és fantom írásokat.
Beépített DB Console
Az integrált webes irányítópult valós idejű betekintést biztosít a lekérdezési teljesítménybe, a fürt topológiába, a tárhelyhasználatba és az aktív utasításokba külső megfigyelő eszközök nélkül.
Horizontális skálázás
Adjon hozzá csomópontokat a kapacitás és az átviteli sebesség lineáris skálázásához; a CockroachDB automatikusan újraegyensúlyozza az adatokat állásidő vagy kézi beavatkozás nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a CockroachDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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