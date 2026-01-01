A Keycloak egy kipróbált, nyílt forráskódú identitás- és hozzáférés-kezelő platform, amelyet a Red Hat fejlesztett ki és a CNCF elfogadott. Kezeli az egyszeri bejelentkezést, a többfaktoros hitelesítést, a közösségi bejelentkezést, az LDAP/Active Directory föderációt és a szerepalapú hozzáférés-vezérlést. Ezáltal nincs szükség egyedi hitelesítési rendszerek kiépítésére minden telepített alkalmazáshoz.

A Keycloak saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az érzékeny felhasználói hitelesítő adatok és munkamenet adatok felett. Ezzel elkerülhető a felhőalapú IAM szolgáltatások felhasználónkénti díjszabása. Ez a telepítés PostgreSQL-t használ az éles környezetnek megfelelő perzisztenciához, így alkalmas valós terhelések biztonságos kezelésére már az első naptól kezdve.