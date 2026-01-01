Keycloak egykattintásos telepítése.
Vállalati szintű nyílt forráskódú identitás- és hozzáférés-kezelés SSO, OAuth2 és SAML támogatással.
Válasszon VPS csomagot a Keycloak szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Keycloak
A Keycloak egy kipróbált, nyílt forráskódú identitás- és hozzáférés-kezelő platform, amelyet a Red Hat fejlesztett ki és a CNCF elfogadott. Kezeli az egyszeri bejelentkezést, a többfaktoros hitelesítést, a közösségi bejelentkezést, az LDAP/Active Directory föderációt és a szerepalapú hozzáférés-vezérlést. Ezáltal nincs szükség egyedi hitelesítési rendszerek kiépítésére minden telepített alkalmazáshoz.
A Keycloak saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az érzékeny felhasználói hitelesítő adatok és munkamenet adatok felett. Ezzel elkerülhető a felhőalapú IAM szolgáltatások felhasználónkénti díjszabása. Ez a telepítés PostgreSQL-t használ az éles környezetnek megfelelő perzisztenciához, így alkalmas valós terhelések biztonságos kezelésére már az első naptól kezdve.
A Keycloak főbb funkciói
Egyszeri bejelentkezés
A felhasználók egyszeri hitelesítéssel elérhetik az összes csatlakoztatott alkalmazást újraazonosítás nélkül, ezzel csökkentve a terheket és növelve a biztonságot.
Többfaktoros hitelesítés
OTP, WebAuthn és egyedi hitelesítők hozzáadása bármely bejelentkezési folyamathoz anélkül, hogy módosítaná az alkalmazásait.
Identitás közvetítés
Delegálja a hitelesítést a Google-nek, a GitHubnak, az Azure AD-nek vagy bármely OIDC/SAML szolgáltatónak, miközben felhasználói adatbázisát központosítva tartja.
Felhasználói föderáció
Felhasználók szinkronizálása és hitelesítése meglévő LDAP vagy Active Directory szerverekről a címtár migrációja nélkül.
Finomhangolt jogosultságkezelés
Meghatározhatja a szerepköröket, csoportokat és erőforrás-szintű engedélyeket több elkülönített tartományban a több-bérlős telepítésekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Keycloak szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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