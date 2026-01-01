A Cockpit egy modern, fej nélküli tartalomkezelő rendszer, amelyet fejlesztői munkafolyamatokhoz építettek. Tiszta, intuitív felületet biztosít tartalomtípusok, gyűjtemények és egyedi elemek definiálásához. Ezáltal automatikusan generál RESTful és GraphQL API-kat minden tartalommodellhez, egyedi API kód nélkül. Könnyű felépítése gyorsabb telepítéseket és alacsonyabb erőforrás-felhasználást tesz lehetővé a hagyományos CMS platformokhoz képest.

A Cockpit saját VPS-en történő üzemeltetése a szerkesztői tartalmat, felhasználói adatokat és API tokeneket a saját infrastruktúráján belül tartja. Teljes ellenőrzést tart fenn az API sebességkorlátai, a hitelesítés és a tárhely felett. Eközben tartalmat szolgáltat bármilyen front-end keretrendszernek – React, Vue, Angular, mobilalkalmazások vagy statikus oldalgenerátorok, mint a Next.js és Gatsby.