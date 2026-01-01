Telepítse a Cockpit CMS-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú API-központú fej nélküli CMS fejlesztők számára, akiknek rugalmas tartalommodellezésre van szükségük monolitikus CMS többletterhelés nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Cockpit CMS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Cockpit CMS
A Cockpit egy modern, fej nélküli tartalomkezelő rendszer, amelyet fejlesztői munkafolyamatokhoz építettek. Tiszta, intuitív felületet biztosít tartalomtípusok, gyűjtemények és egyedi elemek definiálásához. Ezáltal automatikusan generál RESTful és GraphQL API-kat minden tartalommodellhez, egyedi API kód nélkül. Könnyű felépítése gyorsabb telepítéseket és alacsonyabb erőforrás-felhasználást tesz lehetővé a hagyományos CMS platformokhoz képest.
A Cockpit saját VPS-en történő üzemeltetése a szerkesztői tartalmat, felhasználói adatokat és API tokeneket a saját infrastruktúráján belül tartja. Teljes ellenőrzést tart fenn az API sebességkorlátai, a hitelesítés és a tárhely felett. Eközben tartalmat szolgáltat bármilyen front-end keretrendszernek – React, Vue, Angular, mobilalkalmazások vagy statikus oldalgenerátorok, mint a Next.js és Gatsby.
A Cockpit CMS főbb funkciói
API-first tartalomkézbesítés
Minden tartalomgyűjtemény automatikusan kap REST és GraphQL végpontokat, készen arra, hogy bármilyen front-endet vagy mobilalkalmazást tápláljon.
Rugalmas tartalommodellezés
Meghatározhat egyéni mezőtípusokat, beágyazott struktúrákat és tartalmi kapcsolatokat séma migrációk írása nélkül.
Többnyelvű támogatás
Kezelje a lokalizált tartalmat natívan nemzetközi oldalakhoz, további bővítmények vagy külső fordítási szolgáltatások nélkül.
Szerepkör alapú jogosultságok
Rendeljen részletes hozzáférési szinteket a szerkesztőknek, közreműködőknek és API klienseknek, hogy minden szerepkör csak ahhoz férjen hozzá, amihez kell.
Webhook integráció
Automatizált munkafolyamatok és gyorsítótár-érvénytelenítések indítása tartalmi változások esetén, konfigurálható webhook végpontokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cockpit CMS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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