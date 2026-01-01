A Woodpecker CI a Drone CI egy könnyű, közösségi forkja, amely egy egyszerű, folyamatos integrációs és szállítási platformot biztosít.

A pipeline-ok egyszerű YAML fájlokként vannak definiálva a repository-jaidban. A Woodpecker automatikusan futtatja őket push, pull request vagy tag események esetén, egy GitHub OAuth integráción keresztül.

A Woodpecker CI saját üzemeltetése egy VPS-en teljes kontrollt biztosít a build infrastruktúrád felett, percenkénti számlázás vagy üléskorlátok nélkül.

Megjegyzés: telepítés előtt hozz létre egy GitHub OAuth alkalmazást. A visszahívási URL-t állítsd be a Woodpecker példányod URL-jére. Ezután add meg a Client ID-t és a Secret-et a beállítási folyamat során.