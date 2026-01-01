Telepítse a Woodpecker CI-t egykattintásos telepítéssel.
Könnyűsúlyú, nyílt forráskódú CI/CD platform natív GitHub integrációval az automatizált teszteléshez, buildeléshez és telepítéshez.
Válasszon VPS csomagot a Woodpecker CI szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Woodpecker CI
A Woodpecker CI a Drone CI egy könnyű, közösségi forkja, amely egy egyszerű, folyamatos integrációs és szállítási platformot biztosít.
A pipeline-ok egyszerű YAML fájlokként vannak definiálva a repository-jaidban. A Woodpecker automatikusan futtatja őket push, pull request vagy tag események esetén, egy GitHub OAuth integráción keresztül.
A Woodpecker CI saját üzemeltetése egy VPS-en teljes kontrollt biztosít a build infrastruktúrád felett, percenkénti számlázás vagy üléskorlátok nélkül.
Megjegyzés: telepítés előtt hozz létre egy GitHub OAuth alkalmazást. A visszahívási URL-t állítsd be a Woodpecker példányod URL-jére. Ezután add meg a Client ID-t és a Secret-et a beállítási folyamat során.
A Woodpecker CI főbb funkciói
YAML folyamatdefiníciók
Határozza meg a build, teszt és deploy pipeline-okat .woodpecker.yaml fájlokként, amelyeket az alkalmazáskódjával együtt véglegesít.
GitHub integráció
Automatikusan indítsa el a pipeline-okat push, pull request és tag események során a GitHub OAuth segítségével, további webhookok nélkül.
Docker-natív összeállítások
Minden pipeline lépés Docker konténerben fut, tiszta, izolált és reprodukálható build környezeteket biztosítva.
Párhuzamos lépések
Futtasson független pipeline lépéseket párhuzamosan, hogy csökkentse a teljes build időt a többkomponensű projektek esetében.
Titkok kezelése
Tárolja az API kulcsokat és hitelesítő adatokat titkosított pipeline titkokként, amelyek a lépések számára hozzáférhetők, anélkül, hogy YAML fájlokban felfedné őket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Woodpecker CI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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