Telepítse az Apache Hopot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú vizuális adatorkesztráló platform folyamatok és munkafolyamatok tervezéséhez, amelyek bárhol futtathatók.
Válasszon VPS csomagot a Apache Hop szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Apache Hop
Az Apache Hop (Hop Orchestration Platform) egy nyílt forráskódú adatintegrációs és -orkesztrációs projekt. Az Apache Software Foundation inkubálta és véglegesítette, mint a Pentaho Data Integration (Kettle) modern utódját.
Lehetővé teszi az adatmérnökök számára, hogy vizuálisan tervezzenek adatfolyamokat és munkafolyamatokat. Ezek adatokat mozgatnak és alakítanak át fájlok, adatbázisok, üzenetsorok, felhőalapú adattárházak és SaaS API-k között. Mindezt egyedi kód írása nélkül.
Ez a sablon telepíti a Hop Webet, a Hop GUI böngészőalapú változatát, amely Apache Tomcaten fut. A Hop saját VPS-en történő üzemeltetése minden kapcsolati sztringet, hitelesítő adatot és köztes adatkészletet az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Nincsenek felhasználónkénti, adatfolyamonkénti vagy sorvolumen-díjak, amelyek a kereskedelmi ETL platformokra jellemzőek.
A Apache Hop főbb funkciói
Vizuális folyamattervező
Fogd és vidd szerkesztő 200+ átalakítással és művelettel, melyek fájlokat, adatbázisokat, API-kat, üzenetsorokat és adatminőség-ellenőrzéseket fednek le. Éles adatfolyamok építéséhez nincs szükség Java vagy Python nyelvre.
Böngészőalapú GUI
Ugyanaz a Hop GUI élmény, mint az asztali kliensnél, Tomcaten át elérhető, hogy a csapatok helyi Java telepítések nélkül, böngészőből tervezzenek pipeline-okat.
Motorfüggetlen végrehajtás
Tervezze meg egyszer, és futtasson pipeline-okat a natív Hop engine-en, Apache Sparkon, Apache Flinken vagy Google Cloud Dataflow-n az Apache Beam runner absztrakció révén.
Metadata-vezérelt munkafolyamatok
Kapcsolatok, futtatási konfigurációk, folyamatsablonok és egységtesztek újrafelhasználása első osztályú metaadat-objektumokként, melyek a folyamatdefiníciók mellett a Gitbe vannak bejegyezve.
Beépített adat leszármazás
Minden transzformáció rögzíti a bemeneteket, kimeneteket és mezőleképezéseket, így az elemzők visszakövethetik egy oszlopot a forrásfájljaihoz vagy tábláihoz összetett, többlépéses munkafolyamatokon keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Hop szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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