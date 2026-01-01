Akár 69% kedvezmény a Apache Hop szolgáltatásra

Telepítse az Apache Hopot egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú vizuális adatorkesztráló platform folyamatok és munkafolyamatok tervezéséhez, amelyek bárhol futtathatók.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse az Apache Hopot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Apache Hop szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Apache Hop

Az Apache Hop (Hop Orchestration Platform) egy nyílt forráskódú adatintegrációs és -orkesztrációs projekt. Az Apache Software Foundation inkubálta és véglegesítette, mint a Pentaho Data Integration (Kettle) modern utódját.

Lehetővé teszi az adatmérnökök számára, hogy vizuálisan tervezzenek adatfolyamokat és munkafolyamatokat. Ezek adatokat mozgatnak és alakítanak át fájlok, adatbázisok, üzenetsorok, felhőalapú adattárházak és SaaS API-k között. Mindezt egyedi kód írása nélkül.

Ez a sablon telepíti a Hop Webet, a Hop GUI böngészőalapú változatát, amely Apache Tomcaten fut. A Hop saját VPS-en történő üzemeltetése minden kapcsolati sztringet, hitelesítő adatot és köztes adatkészletet az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Nincsenek felhasználónkénti, adatfolyamonkénti vagy sorvolumen-díjak, amelyek a kereskedelmi ETL platformokra jellemzőek.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Apache Hop főbb funkciói

Vizuális folyamattervező

Fogd és vidd szerkesztő 200+ átalakítással és művelettel, melyek fájlokat, adatbázisokat, API-kat, üzenetsorokat és adatminőség-ellenőrzéseket fednek le. Éles adatfolyamok építéséhez nincs szükség Java vagy Python nyelvre.

Böngészőalapú GUI

Ugyanaz a Hop GUI élmény, mint az asztali kliensnél, Tomcaten át elérhető, hogy a csapatok helyi Java telepítések nélkül, böngészőből tervezzenek pipeline-okat.

Motorfüggetlen végrehajtás

Tervezze meg egyszer, és futtasson pipeline-okat a natív Hop engine-en, Apache Sparkon, Apache Flinken vagy Google Cloud Dataflow-n az Apache Beam runner absztrakció révén.

Metadata-vezérelt munkafolyamatok

Kapcsolatok, futtatási konfigurációk, folyamatsablonok és egységtesztek újrafelhasználása első osztályú metaadat-objektumokként, melyek a folyamatdefiníciók mellett a Gitbe vannak bejegyezve.

Beépített adat leszármazás

Minden transzformáció rögzíti a bemeneteket, kimeneteket és mezőleképezéseket, így az elemzők visszakövethetik egy oszlopot a forrásfájljaihoz vagy tábláihoz összetett, többlépéses munkafolyamatokon keresztül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Hop szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszafizetési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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