Az Apache Hop (Hop Orchestration Platform) egy nyílt forráskódú adatintegrációs és -orkesztrációs projekt. Az Apache Software Foundation inkubálta és véglegesítette, mint a Pentaho Data Integration (Kettle) modern utódját.

Lehetővé teszi az adatmérnökök számára, hogy vizuálisan tervezzenek adatfolyamokat és munkafolyamatokat. Ezek adatokat mozgatnak és alakítanak át fájlok, adatbázisok, üzenetsorok, felhőalapú adattárházak és SaaS API-k között. Mindezt egyedi kód írása nélkül.

Ez a sablon telepíti a Hop Webet, a Hop GUI böngészőalapú változatát, amely Apache Tomcaten fut. A Hop saját VPS-en történő üzemeltetése minden kapcsolati sztringet, hitelesítő adatot és köztes adatkészletet az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Nincsenek felhasználónkénti, adatfolyamonkénti vagy sorvolumen-díjak, amelyek a kereskedelmi ETL platformokra jellemzőek.