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Nyílt forráskódú webfeltérképező, amely weboldalakat alakít át tiszta, LLM-kompatibilis Markdown formátumúvá AI adatfolyamok számára.
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Erre jó a Crawl4AI
A Crawl4AI egy fejlett webes feltérképező és adatgyűjtő, amelyet kifejezetten AI alkalmazásokhoz terveztek. A webes tartalmat strukturált, LLM-kompatibilis Markdown kimenetté alakítja. Ezáltal ideális alapot biztosít RAG (Retrieval-Augmented Generation) rendszerek, képzési adatkészletek és AI-alapú tartalom-folyamatok számára. Több mint 50 000 GitHub csillaggal az AI fejlesztői közösség első számú feltérképező megoldásává vált.
A platform teljes böngészővezérlést biztosít JavaScript-intenzív oldalakhoz, aszinkron feltérképezést böngésző-poolokkal, intelligens tartalom-szűrést és RESTful API hozzáférést. Mindezt valós idejű megfigyelő műszerfallal és interaktív játszótérrel kiegészítve. A Crawl4AI saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált számítási kapacitást biztosít az intenzív feltérképezési műveletekhez. Emellett teljes ellenőrzést nyújt az adatkezelés felett, anélkül, hogy érzékeny tartalmat harmadik fél szolgáltatásain keresztül irányítana.
A Crawl4AI főbb funkciói
LLM-kész kimenet
A feltérképezett oldalakat tiszta Markdown-ná alakítja, optimalizálva a közvetlen betáplálásra nyelvi modell pipeline-okba és RAG rendszerekbe.
Teljes böngésző vezérlés
Kezeli a JavaScript által renderelt oldalakat és a dinamikus tartalmat böngésző-készlet felhasználásával a nagy teljesítményű, pontos adatkinyeréshez.
RESTful API hozzáférés
HTTP végpontokat tesz elérhetővé a webes feltérképezés meglévő alkalmazásokba és automatizált adatfolyamatokba való integrálásához.
Valós idejű felügyelet
A beépített irányítópult és az interaktív tesztkörnyezet lehetővé teszi a feltérképezési műveletek nyomon követését, a kinyerési stratégiák tesztelését és a konfigurációk élő hibakeresését.
Intelligens szűrés
A strukturált kinyerési stratégiák szűrik a zajt és elkülönítik a releváns tartalmat, csökkentve az utófeldolgozási munkát az AI-folyamatában.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Crawl4AI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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