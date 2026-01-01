A Crawl4AI egy fejlett webes feltérképező és adatgyűjtő, amelyet kifejezetten AI alkalmazásokhoz terveztek. A webes tartalmat strukturált, LLM-kompatibilis Markdown kimenetté alakítja. Ezáltal ideális alapot biztosít RAG (Retrieval-Augmented Generation) rendszerek, képzési adatkészletek és AI-alapú tartalom-folyamatok számára. Több mint 50 000 GitHub csillaggal az AI fejlesztői közösség első számú feltérképező megoldásává vált.

A platform teljes böngészővezérlést biztosít JavaScript-intenzív oldalakhoz, aszinkron feltérképezést böngésző-poolokkal, intelligens tartalom-szűrést és RESTful API hozzáférést. Mindezt valós idejű megfigyelő műszerfallal és interaktív játszótérrel kiegészítve. A Crawl4AI saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált számítási kapacitást biztosít az intenzív feltérképezési műveletekhez. Emellett teljes ellenőrzést nyújt az adatkezelés felett, anélkül, hogy érzékeny tartalmat harmadik fél szolgáltatásain keresztül irányítana.