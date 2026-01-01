A Logto egy modern identitás- és hozzáférés-kezelő platform, amely teljes hitelesítési infrastruktúrát biztosít webes, mobil és API alkalmazások számára. Alapértelmezetten implementálja az OAuth 2.0-t, az OpenID Connectet és a SAML-t. Előre elkészített bejelentkezési felhasználói felületi komponensekkel, közösségi bejelentkezési integrációkkal, MFA-val és szerepalapú hozzáférés-vezérléssel rendelkezik. Így a csapatok alapoktól való felépítés nélkül adhatnak hozzá éles környezetbe illő hitelesítést.

A Logto saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan számú felhasználót biztosít fix költségen. Teljes adatszuverenitást nyújt a hitelesítő adatok és munkamenet-adatok felett. Ezenkívül rugalmasságot biztosít az adatok tárolására vonatkozó vagy megfelelőségi követelmények teljesítéséhez, amelyeket harmadik féltől származó hitelesítési szolgáltatások nem tudnak kielégíteni.