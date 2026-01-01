Telepítse a Logto-t egyetlen kattintással.
Átfogó identitás- és hitelesítési platform OAuth 2.0, OIDC és vállalati SSO támogatással.
Válasszon VPS csomagot a Logto szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Logto
A Logto egy modern identitás- és hozzáférés-kezelő platform, amely teljes hitelesítési infrastruktúrát biztosít webes, mobil és API alkalmazások számára. Alapértelmezetten implementálja az OAuth 2.0-t, az OpenID Connectet és a SAML-t. Előre elkészített bejelentkezési felhasználói felületi komponensekkel, közösségi bejelentkezési integrációkkal, MFA-val és szerepalapú hozzáférés-vezérléssel rendelkezik. Így a csapatok alapoktól való felépítés nélkül adhatnak hozzá éles környezetbe illő hitelesítést.
A Logto saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan számú felhasználót biztosít fix költségen. Teljes adatszuverenitást nyújt a hitelesítő adatok és munkamenet-adatok felett. Ezenkívül rugalmasságot biztosít az adatok tárolására vonatkozó vagy megfelelőségi követelmények teljesítéséhez, amelyeket harmadik féltől származó hitelesítési szolgáltatások nem tudnak kielégíteni.
A Logto főbb funkciói
OAuth 2.0 & OIDC
Iparági szabványos protokollok alkalmazások és API-k védelmére, egyedi hitelesítési logika írása nélkül.
Közösségi bejelentkezés integrációk
Adjon hozzá Google, GitHub, Microsoft és több tucat más közösségi szolgáltatót bármely alkalmazáshoz minimális konfigurációval.
Többfaktoros hitelesítés
Védje fiókjait TOTP, SMS és e-mail OTP többfaktoros hitelesítéssel, valamint jelszó nélküli bejelentkezési folyamatokkal.
Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
Határozza meg a szerepköröket, engedélyeket és hatóköröket annak pontos szabályozásához, hogy melyik felhasználó vagy alkalmazás mit érhet el.
Szervezetkezelés
Támogassa a többfelhasználós SaaS alkalmazásokat beépített szervezeti és csapatstruktúrákkal, szervezetenkénti SSO-val.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Logto szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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