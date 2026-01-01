A Traduora egy saját üzemeltetésű fordításkezelő platform, amelyet olyan fejlesztőcsapatok számára terveztek, amelyek több nyelven kezelik a lokalizációt. Tiszta webes felületet biztosít a fordítási projektek rendszerezéséhez, JSON, YAML és CSV formátumok importálási és exportálási támogatásával.

A Traduora VPS-en történő saját üzemeltetése privátan tartja az összes lokalizációs adatot, és a REST API-ján keresztül közvetlenül integrálódik a CI/CD pipeline-okkal. A szerepalapú hozzáférés-vezérlés lehetővé teszi fordítók, lektorok és fejlesztők meghívását megfelelő jogosultságokkal. A fordítási előzmények nyomon követik a karakterláncokon végrehajtott minden változást.