Telepítse a Traduora-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett fordításkezelő platform csapatok számára, REST API-val, szerepkör alapú hozzáféréssel és többformátumú importálással/exportálással.
Válasszon VPS csomagot a Traduora szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Traduora
A Traduora egy saját üzemeltetésű fordításkezelő platform, amelyet olyan fejlesztőcsapatok számára terveztek, amelyek több nyelven kezelik a lokalizációt. Tiszta webes felületet biztosít a fordítási projektek rendszerezéséhez, JSON, YAML és CSV formátumok importálási és exportálási támogatásával.
A Traduora VPS-en történő saját üzemeltetése privátan tartja az összes lokalizációs adatot, és a REST API-ján keresztül közvetlenül integrálódik a CI/CD pipeline-okkal. A szerepalapú hozzáférés-vezérlés lehetővé teszi fordítók, lektorok és fejlesztők meghívását megfelelő jogosultságokkal. A fordítási előzmények nyomon követik a karakterláncokon végrehajtott minden változást.
A Traduora főbb funkciói
REST API integráció
Automatizálja a fordítási importálásokat és exportálásokat a CI/CD pipeline-jában a teljes REST API használatával, manuális beavatkozás nélkül.
Több formátumú exportálás
Fordítások exportálása JSON, YAML, CSV és egyéb formátumokban, hogy közvetlenül beilleszthesse őket bármilyen keretrendszerbe vagy build rendszerbe.
Szerepkör alapú hozzáférés
Adjon a fejlesztőknek, fordítóknak és felülvizsgálóknak különböző engedélyszinteket, hogy a projektek szervezettek és biztonságosak maradjanak.
Fordítási előzmények
A fordítási karakterlánc minden változását nyomon követjük, így ellenőrizheti a módosításokat és visszaállíthatja a korábbi verziókat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Traduora szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.