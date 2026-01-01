Az Annif egy nyílt forráskódú eszközkészlet a Finn Nemzeti Könyvtártól, amely automatikusan tárgyszavakat rendel a dokumentumokhoz. Lexikális, statisztikai és gépi tanulási háttérrendszereket kombinál. Ezek közé tartozik a TF-IDF, a fastText, az Omikuji, az MLLM, a YAKE és az ensemble modellek. Így a katalogizálók kiválaszthatják vagy egymásra építhetik azokat az algoritmusokat, amelyek a legjobban illeszkednek az egyes gyűjteményekhez és nyelvekhez.

Az Annif saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzés alatt tartja a képzési korpuszokat, a kontrollált szókincseket és a bibliográfiai metaadatokat. Ezáltal nem kell azokat harmadik fél indexelő szolgáltatásához küldeni. A konténer egy REST API-t és egy böngésző alapú felhasználói felületet biztosít a tesztprojektekhez. Így az Annif meglévő katalogizálási folyamatokba való integrálása vagy egyedi kliensek építése csak HTTP hívásokat igényel.