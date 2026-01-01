Telepítse az Annifot egyetlen kattintással.
Többnyelvű automatizált tárgyszó-indexelő eszköztár könyvtárak, levéltárak, múzeumok és kutatási munkafolyamatok számára.
Válasszon VPS csomagot a Annif szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Annif
Az Annif egy nyílt forráskódú eszközkészlet a Finn Nemzeti Könyvtártól, amely automatikusan tárgyszavakat rendel a dokumentumokhoz. Lexikális, statisztikai és gépi tanulási háttérrendszereket kombinál. Ezek közé tartozik a TF-IDF, a fastText, az Omikuji, az MLLM, a YAKE és az ensemble modellek. Így a katalogizálók kiválaszthatják vagy egymásra építhetik azokat az algoritmusokat, amelyek a legjobban illeszkednek az egyes gyűjteményekhez és nyelvekhez.
Az Annif saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzés alatt tartja a képzési korpuszokat, a kontrollált szókincseket és a bibliográfiai metaadatokat. Ezáltal nem kell azokat harmadik fél indexelő szolgáltatásához küldeni. A konténer egy REST API-t és egy böngésző alapú felhasználói felületet biztosít a tesztprojektekhez. Így az Annif meglévő katalogizálási folyamatokba való integrálása vagy egyedi kliensek építése csak HTTP hívásokat igényel.
A Annif főbb funkciói
Több indexelő háttérrendszer
Válasszon a TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE és stwfsapy közül, vagy kombinálja őket az egyes nyelvekhez és gyűjteményekhez hangolt együttesekbe.
Többnyelvű támogatás
Konfigurálható elemzők kezelik a finn, svéd, angol, német és más nyelveket a Snowball stemmerek, a Voikko és a spaCy pipeline-ok segítségével.
REST API és web UI
A beépített böngésző UI lehetővé teszi a projektekkel való kísérletezést, míg az OpenAPI-dokumentált REST végpont bekapcsolja az Annifet a meglévő katalogizáló eszközökbe.
Szabályozott szókészletek
Töltsön be SKOS, TSV vagy CSV szótárakat, például YSO, LCSH vagy saját tezauruszát így a javaslatok összhangban maradnak a hiteles forrásokkal.
CLI képzéshez és értékeléshez
Projekteket kezelhet, modelleket taníthat és összehasonlíthatja a pontosságot és a felidézést arany-standard korpuszokkal szemben egy szkriptelhető parancssori felülettel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Annif szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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