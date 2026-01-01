A Kimai egy kiforrott, nyílt forráskódú időkövető alkalmazás. Megbízható módot biztosít szabadúszóknak, ügynökségeknek és vállalkozásoknak a számlázható órák rögzítésére, az ügyfélprojektek kezelésére és pontos számlák kiállítására. Tiszta webes felülettel, többfelhasználós támogatással és szerepkör alapú engedélyekkel rendelkezik. Skálázható egyéni fejlesztőktől, akik saját idejüket követik, egészen az ügynökségekig, amelyek több tucat csapattagot koordinálnak számos ügyféllel.

Ellentétben a SaaS időkövető eszközökkel, amelyek ülésenként számolnak fel díjat, a Kimai saját VPS-en történő önálló üzemeltetése nem jár ismétlődő előfizetési költségekkel. Emellett teljes tulajdonjogot biztosít az időnyilvántartások és számlázási adatok felett. Ez a sablon MySQL-t tartalmaz a tartós, éles környezetben is használható tároláshoz.