Telepítse a Kimai-t egyetlen kattintással.
Ingyenes és nyílt forráskódú időkövető platform szabadúszók, ügynökségek és csapatok számára, elszámolható órák rögzítésére és számlák generálására.
Válasszon VPS csomagot a Kimai szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kimai
A Kimai egy kiforrott, nyílt forráskódú időkövető alkalmazás. Megbízható módot biztosít szabadúszóknak, ügynökségeknek és vállalkozásoknak a számlázható órák rögzítésére, az ügyfélprojektek kezelésére és pontos számlák kiállítására. Tiszta webes felülettel, többfelhasználós támogatással és szerepkör alapú engedélyekkel rendelkezik. Skálázható egyéni fejlesztőktől, akik saját idejüket követik, egészen az ügynökségekig, amelyek több tucat csapattagot koordinálnak számos ügyféllel.
Ellentétben a SaaS időkövető eszközökkel, amelyek ülésenként számolnak fel díjat, a Kimai saját VPS-en történő önálló üzemeltetése nem jár ismétlődő előfizetési költségekkel. Emellett teljes tulajdonjogot biztosít az időnyilvántartások és számlázási adatok felett. Ez a sablon MySQL-t tartalmaz a tartós, éles környezetben is használható tároláshoz.
A Kimai főbb funkciói
Elszámolható órák nyomon követése
Indítsa és állítsa le az időzítőket, vagy adja meg az órákat manuálisan bármely ügyfélhez, projekthez vagy tevékenységhez a pontos számlázási nyilvántartásokhoz.
Számlagenerálás
Számlákat hozhat létre közvetlenül a rögzített munkaidő-bejegyzésekből, anélkül, hogy külön eszközbe exportálná.
Részletes jelentés
Szűrje a jelentéseket felhasználó, projekt, ügyfél vagy dátumtartomány szerint, hogy megértse a kihasználtságot és támogassa az ügyfélszámlázást.
Plugin bővíthetőség
Bővítse a Kimai-t közösségi bővítményekkel egyedi munkafolyamatokhoz, integrációkhoz és további exportálási formátumokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kimai szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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