Telepítse a Duplicati-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú biztonsági mentés kliens, amely titkosított, növekményes biztonsági mentéseket készít felhőalapú tárhelyre és távoli szerverekre, egyszerű webes felülettel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Duplicati
A Duplicati egy ingyenes, nyílt forráskódú biztonsági mentési kliens. Az adatokat AES-256 titkosítással védi. Növekményes, deduplikált és tömörített biztonsági másolatokat küld több mint 20 tárolási háttérrendszerre. Ezek közé tartozik az Amazon S3, a Google Drive, a Microsoft OneDrive, a Backblaze B2, valamint olyan szabványos protokollok, mint az SFTP és a WebDAV. Mivel minden kliensoldalon titkosított, adatai privátak maradnak, még akkor is, ha harmadik féltől származó felhőszolgáltatásokon tárolják.
Egy letisztult webes felület egyszerűvé teszi a biztonsági mentési feladatok konfigurálását. Lehetővé teszi a megőrzési szabályzatok beállítását, a mentés integritásának ellenőrzését és az ütemezett futtatások felügyeletét. A blokkszintű deduplikáció és tömörítés alacsonyan tartja a tárolási költségeket, még nagy adathalmazok esetén is. A Duplicati saját VPS-en történő üzemeltetése megbízható, mindig elérhető biztonsági mentési motort biztosít. Ez a motor következetesen futtatja az ütemezett feladatokat, anélkül, hogy egy személyi számítógép bekapcsolt állapotától függne.
A Duplicati főbb funkciói
AES-256 kliensoldali titkosítás
Minden adatot titkosít, mielőtt elhagyja a szerverét, így a harmadik féltől származó felhőalapú tárhelyen lévő biztonsági másolatok teljesen privátak maradnak.
Több mint 20 tárhely-backend
Támogatja az Amazon S3-at, a Google Drive-ot, a OneDrive-ot, a Backblaze B2-t, a Dropboxot, az SFTP-t, a WebDAV-ot és sok más célhelyet egyetlen felületről.
Növekményes és deduplikált
Csak a megváltozott blokkokat tölti fel az első biztonsági mentés futtatása után, drasztikusan csökkentve a tárhelyhasználatot és a feltöltési sávszélességet a későbbi feladatok során.
Rugalmas ütemezés
Automatikus biztonsági mentési időszakok konfigurálása megőrzési szabályzatokkal, amelyek automatikusan lejárttá teszik a régi visszaállítási pontokat a tárolási költségek kezeléséhez.
Biztonsági mentés ellenőrzése
Rendszeresen teszteli a biztonsági mentés integritását az adatok visszaállításával és összehasonlításával, észlelve a rejtett sérüléseket, mielőtt azok helyreállítási problémává válnának.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Duplicati szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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