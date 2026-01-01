A Duplicati egy ingyenes, nyílt forráskódú biztonsági mentési kliens. Az adatokat AES-256 titkosítással védi. Növekményes, deduplikált és tömörített biztonsági másolatokat küld több mint 20 tárolási háttérrendszerre. Ezek közé tartozik az Amazon S3, a Google Drive, a Microsoft OneDrive, a Backblaze B2, valamint olyan szabványos protokollok, mint az SFTP és a WebDAV. Mivel minden kliensoldalon titkosított, adatai privátak maradnak, még akkor is, ha harmadik féltől származó felhőszolgáltatásokon tárolják.

Egy letisztult webes felület egyszerűvé teszi a biztonsági mentési feladatok konfigurálását. Lehetővé teszi a megőrzési szabályzatok beállítását, a mentés integritásának ellenőrzését és az ütemezett futtatások felügyeletét. A blokkszintű deduplikáció és tömörítés alacsonyan tartja a tárolási költségeket, még nagy adathalmazok esetén is. A Duplicati saját VPS-en történő üzemeltetése megbízható, mindig elérhető biztonsági mentési motort biztosít. Ez a motor következetesen futtatja az ütemezett feladatokat, anélkül, hogy egy személyi számítógép bekapcsolt állapotától függne.