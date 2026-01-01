Telepítse a Piwigót egykattintásos telepítéssel.
Fejlett nyílt forráskódú fotógaléria platform több száz bővítménnyel, részletes megosztási vezérlőkkel és tömeges importálási munkafolyamatokkal komoly archívumok számára.
Válasszon VPS csomagot a Piwigo szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Piwigo
A Piwigo a legrégebben futó nyílt forráskódú fotógaléria alkalmazások egyike, amelyet kifejezetten nagy fotógyűjtemények kezelésére terveztek.
Eltérően a könnyűsúlyú galéria szkriptektől, a Piwigo több százezer fotó archívumát kezeli. Támogatja az EXIF/IPTC indexelést, többszintű albumhierarchiákat, konfigurálható bélyegkép méreteket és részletes albumonkénti engedélyeket. Emellett egy több mint 200 közösségi bővítményből álló plugin ökoszisztémával rendelkezik, amely az arcfelismeréstől az egyedi témákig mindent lefed.
A Piwigo saját VPS-en történő üzemeltetése a teljes felbontású eredeti képeket, helyadatokat és megtekintési statisztikákat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Így nem kell átadnia azokat egy fotó SaaS-nek.
A PHP és MySQL stack rendkívül stabil, minimális erőforrásokon fut, és olyan galériákat hoz létre, amelyek már két évtizede online vannak. Ezáltal a Piwigo népszerű választás klubok, múzeumok, fotósok és családok körében. Ők azt szeretnék, hogy fotóarchívumuk túléljen bármilyen specifikus felhőszolgáltatót.
A Piwigo főbb funkciói
Hatalmas könyvtárméretezés
Az első naptól kezdve úgy tervezték, hogy több százezer fénykép archívumát kezelje gyors böngészéssel, kereséssel és lapozással — nem csupán hobbi szintű galériákat.
Többszintű albumok
Rendezze a fényképeket beágyazott albumokba és virtuális albumokba (egy fénykép több helyen is megjelenhet) albumonkénti engedélyekkel a részletes megosztáshoz.
EXIF és IPTC indexelés
A fényképezőgép, objektív és IPTC metaadatok automatikus kinyerése kereshetővé teszi a fényképeket fényképezőgép váz, gyújtótávolság, helyszín vagy bármilyen egyéni címke alapján.
200+ bővítmény
Az aktív közösségi bővítménykatalógus tartalmazza az arcfelismerést, a vízjelezést, a diavetítés-témákat, a mobilfeltöltőket, a közösségi megosztást és még sok mást.
Részletes megosztás
Nyilvános, privát, jelszóval védett és csoportra korlátozott albumhozzáférés, fotónkénti letöltési engedélyekkel és EXIF-adatok eltávolításával a megosztott albumokhoz.
Tömeges importáló eszközök
A szerveroldali és FTP/SFTP szinkronizálási munkafolyamatok megkönnyítik több ezer fotó egyszerre történő feltöltését, ahelyett, hogy egyesével kattintgatva töltené fel őket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Piwigo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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