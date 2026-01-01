A Piwigo a legrégebben futó nyílt forráskódú fotógaléria alkalmazások egyike, amelyet kifejezetten nagy fotógyűjtemények kezelésére terveztek.

Eltérően a könnyűsúlyú galéria szkriptektől, a Piwigo több százezer fotó archívumát kezeli. Támogatja az EXIF/IPTC indexelést, többszintű albumhierarchiákat, konfigurálható bélyegkép méreteket és részletes albumonkénti engedélyeket. Emellett egy több mint 200 közösségi bővítményből álló plugin ökoszisztémával rendelkezik, amely az arcfelismeréstől az egyedi témákig mindent lefed.

A Piwigo saját VPS-en történő üzemeltetése a teljes felbontású eredeti képeket, helyadatokat és megtekintési statisztikákat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Így nem kell átadnia azokat egy fotó SaaS-nek.

A PHP és MySQL stack rendkívül stabil, minimális erőforrásokon fut, és olyan galériákat hoz létre, amelyek már két évtizede online vannak. Ezáltal a Piwigo népszerű választás klubok, múzeumok, fotósok és családok körében. Ők azt szeretnék, hogy fotóarchívumuk túléljen bármilyen specifikus felhőszolgáltatót.