A ZITADEL egy felhőalapú, nyílt forráskódú identitás- és hozzáférés-kezelő platform, amely hitelesítést, engedélyezést és felhasználókezelést biztosít modern alkalmazások számára. Támogatja az OIDC-t, az OAuth 2.0-t, a SAML-t és a passkey-eket alapértelmezetten. Ezzel teljes értékű, saját üzemeltetésű alternatívája az Auth0, Keycloak vagy AWS Cognito rendszereknek.

A ZITADEL saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést ad a felhasználói adatok, a megfelelőségi követelmények és a hitelesítési folyamatok felett. Mindez felhasználónkénti díjak és gyártói függőség nélkül történik. Eseményalapú architektúrája teljes, megváltoztathatatlan naplózási nyomvonalat biztosít minden identitásműveletről.