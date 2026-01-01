Telepítse a ZITADEL-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú identitásinfrastruktúra platform hitelesítéshez, SSO-hoz és felhasználókezeléshez az összes alkalmazásában.
Válasszon VPS csomagot a ZITADEL szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ZITADEL
A ZITADEL egy felhőalapú, nyílt forráskódú identitás- és hozzáférés-kezelő platform, amely hitelesítést, engedélyezést és felhasználókezelést biztosít modern alkalmazások számára. Támogatja az OIDC-t, az OAuth 2.0-t, a SAML-t és a passkey-eket alapértelmezetten. Ezzel teljes értékű, saját üzemeltetésű alternatívája az Auth0, Keycloak vagy AWS Cognito rendszereknek.
A ZITADEL saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést ad a felhasználói adatok, a megfelelőségi követelmények és a hitelesítési folyamatok felett. Mindez felhasználónkénti díjak és gyártói függőség nélkül történik. Eseményalapú architektúrája teljes, megváltoztathatatlan naplózási nyomvonalat biztosít minden identitásműveletről.
A ZITADEL főbb funkciói
Egyszeri bejelentkezés
Központosítsa a hitelesítést az összes alkalmazásában OIDC és SAML támogatással, így a felhasználók egyetlen bejelentkezéssel férhetnek hozzá mindenhez, amihez hozzáférnek.
Belépőkulcsos hitelesítés
Jelszó nélküli bejelentkezés engedélyezése WebAuthn jelszókulcsokkal és hardveres biztonsági kulcsokkal az adathalászatnak ellenálló, hitelesítő adatoktól mentes hozzáféréshez.
Natív több-bérlősség
Több szervezet és alkalmazás kezelése egy ZITADEL példányból, teljes elkülönítéssel a bérlők között és szervezetenkénti márkaépítéssel.
Változtathatatlan ellenőrzési nyomvonal
Az eseményalapú architektúra minden identitásműveletet változtathatatlan eseményként rögzít, amely megfelelőségi szintű naplókat biztosít a SOC 2 és GDPR követelményeknek.
Identitásföderáció
Csatlakoztassa a Google, GitHub, Microsoft és egyéni OIDC szolgáltatókat, így a felhasználók bejelentkezhetnek meglévő fiókjaikkal a teljes stackjén keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ZITADEL szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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