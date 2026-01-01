Telepítse a Resilio Syncet egyetlen kattintással.
Peer-to-peer fájlszinkronizálás asztali számítógépek, szerverek és mobileszközök között, felhő alapú közvetítő nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Resilio Sync szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Resilio Sync
A Resilio Sync egy peer-to-peer fájlszinkronizáló szolgáltatás, amely a BitTorrent protokollon alapul, és eredetileg BitTorrent Sync néven jelent meg. Közvetlenül mozgatja a fájlokat az eszközei között egy titkosított P2P csatornán keresztül, anélkül, hogy bármit feltöltene egy felhőszolgáltatóhoz. A VPS-e, asztali gépei, laptopjai és telefonjai megosztanak egy mappát kriptográfiai megosztási kulcsok cseréjével, majd szinkronban tartják ezt a mappát, ahogy a fájlok változnak.
A Resilio Sync saját üzemeltetése egy VPS-en egy mindig elérhető szinkronizáló partnert biztosít. Ez a partner tárolja a megosztott mappák kanonikus másolatát, elfogadva a bejövő változásokat a megosztáson lévő bármely más eszközről a nap bármely szakában. Mindezt sávszélesség-korlátozások, fájlméret-korlátok vagy kereskedelmi felhőszinkronizálás ismétlődő díjai nélkül teszi.
A Resilio Sync főbb funkciói
Közvetlen peer-to-peer szinkronizálás
Titkosított fájlátvitel az eszközei között P2P csatornán keresztül — harmadik fél szervere soha nem tárolja az adatait.
Nincs fájlméret korlátozás
Szinkronizálhat tetszőlegesen nagy fájlokat és mappákat kereskedelmi felhőkorlátok nélkül — csak a tárhelye és a sávszélessége számít.
Szelektív szinkronizálás
Mappánként válassza ki, mely eszközök kapják meg a teljes tartalmat az igény szerinti streamelés helyett, így a telefonoknak nem kell a teljes könyvtárakat tükrözniük.
Kulcsok és linkek megosztása
Az írásvédett, írható-olvasható, valamint egyszer használatos linkkel történő megosztási módok segítségével pontosan szabályozhatja, hogy a meghívott felek mit tehetnek egy megosztott mappával.
Natív alkalmazások platformokon átívelően
A saját fejlesztésű kliensek Windows, macOS, Linux, iOS, Android és NAS rendszerekhez azt jelentik, hogy minden eszköz natívan ugyanazt a protokollt beszéli.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Resilio Sync szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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