A Resilio Sync egy peer-to-peer fájlszinkronizáló szolgáltatás, amely a BitTorrent protokollon alapul, és eredetileg BitTorrent Sync néven jelent meg. Közvetlenül mozgatja a fájlokat az eszközei között egy titkosított P2P csatornán keresztül, anélkül, hogy bármit feltöltene egy felhőszolgáltatóhoz. A VPS-e, asztali gépei, laptopjai és telefonjai megosztanak egy mappát kriptográfiai megosztási kulcsok cseréjével, majd szinkronban tartják ezt a mappát, ahogy a fájlok változnak.

A Resilio Sync saját üzemeltetése egy VPS-en egy mindig elérhető szinkronizáló partnert biztosít. Ez a partner tárolja a megosztott mappák kanonikus másolatát, elfogadva a bejövő változásokat a megosztáson lévő bármely más eszközről a nap bármely szakában. Mindezt sávszélesség-korlátozások, fájlméret-korlátok vagy kereskedelmi felhőszinkronizálás ismétlődő díjai nélkül teszi.