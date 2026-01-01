Telepítse a Kan-t egy kattintással.
Nyílt forráskódú Kanban tábla és projektmenedzsment eszköz, amely adatvédelem-központú Trello alternatívaként készült.
Válasszon VPS csomagot a Kan szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kan
A Kan egy saját üzemeltetésű, nyílt forráskódú Kanban tábla, olyan csapatok számára készült, amelyek teljes ellenőrzést szeretnének a projektadataik felett. A Next.js és PostgreSQL technológiával készült. A Trello ismerős kártya- és táblaalapú munkafolyamatát biztosítja, ülésenkénti díjszabás vagy adatokhoz való hozzáférés korlátozása nélkül. Táblák, kártyák, címkék és csapatmunkaterületek mind alapból benne vannak.
A Kan saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a projektadatai privátak maradnak, és az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tárolódnak. Támogatja az e-mail/jelszó alapú bejelentkezést és több mint 20 OAuth szolgáltatót, mint például a Google, GitHub és Microsoft. Így csapata további beállítások nélkül elkezdhet együttműködni.
A Kan főbb funkciói
Kanban táblák
Szervezze a munkát táblákon és kártyákon címkékkel, szűrőkkel és fogd és vidd funkcióval, bármilyen csapatmunkafolyamathoz.
Csapat munkaterületek
Hívjon meg tagokat megosztott munkaterületekre a táblák láthatóságának szabályozásával, hogy a megfelelő emberek lássák a megfelelő projekteket.
Trello importálás
Migrálja a meglévő Trello-táblákat közvetlenül a Kanba, hogy megőrizze a projektelőzményeket kézi újraírás nélkül.
Rugalmas hitelesítés
Jelentkezzen be e-mail címmel/jelszóval vagy a több mint 20 OAuth szolgáltató bármelyikével, beleértve a Google-t, a GitHub-ot és a Microsoft-ot.
Tevékenységkövetés
A kártya aktivitási naplók és a hozzászólás szálak egy helyen tárolják az összes változás és megbeszélés teljes előzményeit.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kan szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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