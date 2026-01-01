A Kan egy saját üzemeltetésű, nyílt forráskódú Kanban tábla, olyan csapatok számára készült, amelyek teljes ellenőrzést szeretnének a projektadataik felett. A Next.js és PostgreSQL technológiával készült. A Trello ismerős kártya- és táblaalapú munkafolyamatát biztosítja, ülésenkénti díjszabás vagy adatokhoz való hozzáférés korlátozása nélkül. Táblák, kártyák, címkék és csapatmunkaterületek mind alapból benne vannak.

A Kan saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a projektadatai privátak maradnak, és az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tárolódnak. Támogatja az e-mail/jelszó alapú bejelentkezést és több mint 20 OAuth szolgáltatót, mint például a Google, GitHub és Microsoft. Így csapata további beállítások nélkül elkezdhet együttműködni.