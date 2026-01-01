A MeshCentral egy teljes körű nyílt forráskódú távoli felügyeleti és kezelési platform. Ezzel átveheti távoli asztalok irányítását, futtathat parancssorokat, fájlokat továbbíthat, és ellenőrizheti az eszköztelemetriát. Mindezt Windows, macOS, Linux és FreeBSD gépeken, egyetlen webkonzolról teheti meg. Könnyűsúlyú ügynökök futnak minden felügyelt eszközön. Ezek kifelé csatlakoznak az Ön MeshCentral szerveréhez. Így tűzfalakon és NAT-on keresztül is elérheti őket, VPN alagutak nélkül.

A MeshCentral saját VPS-en való üzemeltetése privát TeamViewer vagy AnyDesk alternatívát biztosít. Nincsenek ülésenkénti díjak, sávszélesség-korlátok, és harmadik fél sem fér hozzá távoli munkameneteihez. A platform a Tactical RMM mögötti alaptechnológia. IT cégek, MSP-k és otthoni laborok telepítik. Segítségével néhány személyes eszköztől kezdve több ezer ügyfél végpontig bármit kezelhetnek.