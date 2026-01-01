Telepítse a MeshCentralt egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett távoli felügyeleti és kezelési platform asztali számítógépekhez, szerverekhez és IoT eszközökhöz, helyi hálózaton vagy az interneten keresztül.
Válasszon VPS csomagot a MeshCentral szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MeshCentral
A MeshCentral egy teljes körű nyílt forráskódú távoli felügyeleti és kezelési platform. Ezzel átveheti távoli asztalok irányítását, futtathat parancssorokat, fájlokat továbbíthat, és ellenőrizheti az eszköztelemetriát. Mindezt Windows, macOS, Linux és FreeBSD gépeken, egyetlen webkonzolról teheti meg. Könnyűsúlyú ügynökök futnak minden felügyelt eszközön. Ezek kifelé csatlakoznak az Ön MeshCentral szerveréhez. Így tűzfalakon és NAT-on keresztül is elérheti őket, VPN alagutak nélkül.
A MeshCentral saját VPS-en való üzemeltetése privát TeamViewer vagy AnyDesk alternatívát biztosít. Nincsenek ülésenkénti díjak, sávszélesség-korlátok, és harmadik fél sem fér hozzá távoli munkameneteihez. A platform a Tactical RMM mögötti alaptechnológia. IT cégek, MSP-k és otthoni laborok telepítik. Segítségével néhány személyes eszköztől kezdve több ezer ügyfél végpontig bármit kezelhetnek.
A MeshCentral főbb funkciói
Távoli asztal és rendszerhéj
Vegye át az irányítást Windows, macOS, Linux és FreeBSD gépek felett egy gyors, web alapú távoli asztal, shell és fájlátviteli felületen keresztül — kliens telepítése nélkül.
Könnyűsúlyú ügynök
Apró natív ügynökök minden eszközről kifelé csatlakoznak, így a MeshCentral tűzfalakon és NAT-on keresztül működik. Ehhez nincs szükség VPN-alagutakra vagy nyitott bejövő portokra a felügyelt gazdagépeken.
Eszközcsoportok és házirendek
Rendszerezze a végpontokat hálócsoportokba szerepalapú engedélyekkel, ütemezett feladatokkal és tömeges műveletekkel, hogy a nagy flották is kezelhetők maradjanak.
Kétfaktoros hitelesítés
Beépített TOTP, WebAuthn és e-mail 2FA biztonságban tartja az admin konzolt, még akkor is, ha ki van téve a nyilvános internetnek.
Munkamenet rögzítése és naplózása
Az opcionális távoli asztali munkamenet-rögzítés és egy részletes auditnapló segítségével áttekintheti minden rendszergazda minden megtett műveletét.
REST és WebSocket APIs
Az átfogó API-k lehetővé teszik az eszközkezelés szkriptelését, a hibajegykezelő eszközökkel való integrációt, vagy a MeshCentral-re építve egy egyedi RMM alapjának megteremtését.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MeshCentral szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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