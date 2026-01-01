Telepítse a Hasura GraphQL Engine-t egyetlen kattintással.
Azonnali GraphQL és REST API-k a PostgreSQL adatbázisa felett — backend kód nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Hasura GraphQL Engine szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Hasura GraphQL Engine
A Hasura GraphQL Engine másodpercek alatt csatlakozik a PostgreSQL adatbázisához, és automatikusan generál egy teljesen típusos GraphQL API-t. Ahelyett, hogy resolver kódot írnának, séma definíciókat konfigurálnának, vagy a nulláról építenének lekérdezési rétegeket, a fejlesztők a Hasurát egy adatbázishoz irányítják. Így azonnal hozzáférnek a szűréshez, rendezéshez, lapozáshoz, aggregációkhoz és valós idejű előfizetésekhez. Mindezt egy vizuális konzolon keresztül kezelik.
Több mint 32 000 GitHub csillaggal és világszerte számos vállalatnál történő éles használattal a Hasura a leggyorsabb út az adatbázistól az API-ig. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés az infrastruktúráján belül tartja az adatbázis hitelesítő adatait és a lekérdezési logikát. Nincsenek kérésenkénti díjak, adatforgalmi költségek, és teljes ellenőrzést biztosít a hozzáférési engedélyek és a sebességkorlátozás felett.
A Hasura GraphQL Engine főbb funkciói
Azonnali GraphQL API-k
Automatikusan generál egy teljesen típusos GraphQL API-t a meglévő PostgreSQL sémájából — beleértve a táblákat, nézeteket és kapcsolatokat, anélkül, hogy resolver kódot kellene írnia.
Valós idejű előfizetések
Bármely GraphQL lekérdezés átalakítható élő előfizetéssé, amely frissítéseket küld a csatlakoztatott klienseknek WebSocketsen keresztül, amint az alapul szolgáló adatok megváltoznak.
Sorszintű engedélyek
Finomhangolt hozzáférés-vezérlési szabályokat definiálhat táblánként, szerepkörönként és műveletenként egy pont-és-kattintásos engedélykezelővel — nincs szükség egyedi middleware-re.
REST végpont-leképezés
Tegyen elérhetővé bármely mentett GraphQL lekérdezést egy elnevezett REST végpontként, így a csak REST-et használó kliensek hozzáférhetnek ugyanazokhoz az adatokhoz külön API réteg nélkül.
Távoli sémák és műveletek
Integrálja a külső GraphQL API-kat és HTTP szolgáltatásokat az egységes sémába, így az ügyfelek mindent lekérdezhetnek egyetlen végponton keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Hasura GraphQL Engine szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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