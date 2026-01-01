A Hasura GraphQL Engine másodpercek alatt csatlakozik a PostgreSQL adatbázisához, és automatikusan generál egy teljesen típusos GraphQL API-t. Ahelyett, hogy resolver kódot írnának, séma definíciókat konfigurálnának, vagy a nulláról építenének lekérdezési rétegeket, a fejlesztők a Hasurát egy adatbázishoz irányítják. Így azonnal hozzáférnek a szűréshez, rendezéshez, lapozáshoz, aggregációkhoz és valós idejű előfizetésekhez. Mindezt egy vizuális konzolon keresztül kezelik.

Több mint 32 000 GitHub csillaggal és világszerte számos vállalatnál történő éles használattal a Hasura a leggyorsabb út az adatbázistól az API-ig. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés az infrastruktúráján belül tartja az adatbázis hitelesítő adatait és a lekérdezési logikát. Nincsenek kérésenkénti díjak, adatforgalmi költségek, és teljes ellenőrzést biztosít a hozzáférési engedélyek és a sebességkorlátozás felett.