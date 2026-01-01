Telepítse a Crontab UI-t egykattintásos telepítéssel.
Webes felület cron feladatok biztonságos kezelésére importálással, exportálással, biztonsági mentéssel és HTTP hitelesítéssel.
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Erre jó a Crontab UI
A Crontab UI egy nyílt forráskódú Node.js webalkalmazás. Ez a hibalehetőségeket rejtő manuális crontab szerkesztést egy biztonságos, vizuális felülettel váltja fel.
A feladatok hozzáadása, törlése, szüneteltetése és folytatása egyetlen kattintással történik. Minden változtatást érvényesítenek az alkalmazás előtt. Így egy elgépelés többé nem állítja le az összes ütemezett feladatot egyszerre.
A Crontab UI saját VPS-en történő üzemeltetése privát vezérlőpanelt biztosít több száz cron jobhoz. Ez feladatonkénti hibalogokat, automatikus biztonsági mentéseket tartalmaz a kockázatos műveletek előtt. Emellett import/export funkcióval rendelkezik, hogy ugyanazt az ütemezést több gépen is megismételhesse.
A beépített HTTP alapú hitelesítés védi az interfészt. Ehhez nincs szükség külső fordított proxyra vagy identitásszolgáltatóra.
A Crontab UI főbb funkciói
Biztonságos munkaszerkesztés
Hozzáadhat, szerkeszthet, szüneteltethet, folytathat és törölhet cron feladatokat egy érvényesített felhasználói felületen keresztül, ahelyett, hogy szintaktikai hibákat kockáztatna nyers crontab fájlokban.
Importálás és exportálás
Importáljon egy meglévő crontab-ot másodpercek alatt és exportálja a teljes konfigurációját azonos ütemezés újratelepítéséhez más gépeken SSH nélkül.
Automatikus biztonsági mentések
A Crontab UI minden importálás előtt biztonsági másolatot készít, és lehetővé teszi a feladatok igény szerinti pillanatfelvételét és visszaállítását a hibák kijavításához.
Feladatonkénti hibanaplók
Minden ütemezett feladat saját hibalogot ír, így ellenőrizheti a hibákat és hibaelhárítást végezhet anélkül, hogy egy megosztott rendszerlogot kellene átnéznie.
Levelezés és hooks
E-mail értesítések vagy webhook visszahívások konfigurálása feladatonként, hogy értesítse csapatát vagy elindítsa az utólagos automatizálást minden futtatás után.
HTTP hitelesítés
Védje a webes UI-t beépített alapvető hitelesítéssel, így csak az arra jogosult felhasználók tekinthetik meg vagy módosíthatják ütemezett feladatait.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Crontab UI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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