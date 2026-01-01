Akár 69% kedvezmény a Crontab UI szolgáltatásra

Telepítse a Crontab UI-t egykattintásos telepítéssel.

Webes felület cron feladatok biztonságos kezelésére importálással, exportálással, biztonsági mentéssel és HTTP hitelesítéssel.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Crontab UI-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Crontab UI szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Crontab UI

A Crontab UI egy nyílt forráskódú Node.js webalkalmazás. Ez a hibalehetőségeket rejtő manuális crontab szerkesztést egy biztonságos, vizuális felülettel váltja fel.

A feladatok hozzáadása, törlése, szüneteltetése és folytatása egyetlen kattintással történik. Minden változtatást érvényesítenek az alkalmazás előtt. Így egy elgépelés többé nem állítja le az összes ütemezett feladatot egyszerre.

A Crontab UI saját VPS-en történő üzemeltetése privát vezérlőpanelt biztosít több száz cron jobhoz. Ez feladatonkénti hibalogokat, automatikus biztonsági mentéseket tartalmaz a kockázatos műveletek előtt. Emellett import/export funkcióval rendelkezik, hogy ugyanazt az ütemezést több gépen is megismételhesse.

A beépített HTTP alapú hitelesítés védi az interfészt. Ehhez nincs szükség külső fordított proxyra vagy identitásszolgáltatóra.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Crontab UI főbb funkciói

Biztonságos munkaszerkesztés

Hozzáadhat, szerkeszthet, szüneteltethet, folytathat és törölhet cron feladatokat egy érvényesített felhasználói felületen keresztül, ahelyett, hogy szintaktikai hibákat kockáztatna nyers crontab fájlokban.

Importálás és exportálás

Importáljon egy meglévő crontab-ot másodpercek alatt és exportálja a teljes konfigurációját azonos ütemezés újratelepítéséhez más gépeken SSH nélkül.

Automatikus biztonsági mentések

A Crontab UI minden importálás előtt biztonsági másolatot készít, és lehetővé teszi a feladatok igény szerinti pillanatfelvételét és visszaállítását a hibák kijavításához.

Feladatonkénti hibanaplók

Minden ütemezett feladat saját hibalogot ír, így ellenőrizheti a hibákat és hibaelhárítást végezhet anélkül, hogy egy megosztott rendszerlogot kellene átnéznie.

Levelezés és hooks

E-mail értesítések vagy webhook visszahívások konfigurálása feladatonként, hogy értesítse csapatát vagy elindítsa az utólagos automatizálást minden futtatás után.

HTTP hitelesítés

Védje a webes UI-t beépített alapvető hitelesítéssel, így csak az arra jogosult felhasználók tekinthetik meg vagy módosíthatják ütemezett feladatait.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Crontab UI szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

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Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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