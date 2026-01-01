A Crontab UI egy nyílt forráskódú Node.js webalkalmazás. Ez a hibalehetőségeket rejtő manuális crontab szerkesztést egy biztonságos, vizuális felülettel váltja fel.

A feladatok hozzáadása, törlése, szüneteltetése és folytatása egyetlen kattintással történik. Minden változtatást érvényesítenek az alkalmazás előtt. Így egy elgépelés többé nem állítja le az összes ütemezett feladatot egyszerre.

A Crontab UI saját VPS-en történő üzemeltetése privát vezérlőpanelt biztosít több száz cron jobhoz. Ez feladatonkénti hibalogokat, automatikus biztonsági mentéseket tartalmaz a kockázatos műveletek előtt. Emellett import/export funkcióval rendelkezik, hogy ugyanazt az ütemezést több gépen is megismételhesse.

A beépített HTTP alapú hitelesítés védi az interfészt. Ehhez nincs szükség külső fordított proxyra vagy identitásszolgáltatóra.