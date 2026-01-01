Az XBackBone egy könnyűsúlyú PHP fájlkezelő és képtárhely, amelyet a népszerű ShareX feltöltési munkafolyamat köré terveztek. Dobjon egy képernyőképet vagy fájlt a ShareX-be (vagy ScreenCloud-ba, Flameshot-ba, vagy bármely kompatibilis kliensbe). Az XBackBone azonnal tárolja azt egy megosztható rövid URL mögött. Beépített markdown előnézetet, nyers szöveg megjelenítést, galéria nézetet és felhasználónkénti kvótákat kínál.

Az XBackBone saját üzemeltetése VPS-en kiváltja a kereskedelmi képtárhelyeket és pastebin szolgáltatásokat. Ezzel egy olyan infrastruktúrát kap, amelyet teljes mértékben Ön irányít. A többfelhasználós fiókok, a szerepalapú engedélyek és a beépített OAuth integráció alkalmassá teszik. Ez mind magánszemélyek, mind kis csapatok számára ideális, akik privát képernyőkép- és fájlfeltöltési végpontot szeretnének.