Telepítse az XBackBone-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett könnyűsúlyú fájl- és képernyőfotó-megosztó szerver teljes ShareX, ScreenCloud és Flameshot támogatással.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a XBackBone
Az XBackBone egy könnyűsúlyú PHP fájlkezelő és képtárhely, amelyet a népszerű ShareX feltöltési munkafolyamat köré terveztek. Dobjon egy képernyőképet vagy fájlt a ShareX-be (vagy ScreenCloud-ba, Flameshot-ba, vagy bármely kompatibilis kliensbe). Az XBackBone azonnal tárolja azt egy megosztható rövid URL mögött. Beépített markdown előnézetet, nyers szöveg megjelenítést, galéria nézetet és felhasználónkénti kvótákat kínál.
Az XBackBone saját üzemeltetése VPS-en kiváltja a kereskedelmi képtárhelyeket és pastebin szolgáltatásokat. Ezzel egy olyan infrastruktúrát kap, amelyet teljes mértékben Ön irányít. A többfelhasználós fiókok, a szerepalapú engedélyek és a beépített OAuth integráció alkalmassá teszik. Ez mind magánszemélyek, mind kis csapatok számára ideális, akik privát képernyőkép- és fájlfeltöltési végpontot szeretnének.
A XBackBone főbb funkciói
ShareX-natív feltöltések
Húzza be a fájlokat a ShareX-be, ScreenCloud-ba vagy Flameshot-ba, és az XBackBone azonnal hosztolja őket a szabványos feltöltési API-n keresztül.
Galéria és előnézetek
Böngésző galérianézet automatikusan generált bélyegképekkel, valamint beágyazott megjelenítés képek, videók, hanganyagok és Markdown tartalom számára.
Többfelhasználós fiókok
Felhasználónkénti fiókok szerepkör-alapú engedélyekkel és egyéni kvótákkal lehetővé teszik csapatok vagy családok számára, hogy megosszanak egy szervert anélkül, hogy átlépnék egymás könyvtárait.
Nyilvános és privát linkek
Minden feltöltés generál egy rövid URL-t opcionális jelszavas védelemmel, lejárati idővel és egyszeri hozzáférési módokkal az érzékeny tartalomhoz.
OAuth és SSO támogatás
A beépített OAuth integráció a Google-lel, a Discorddal és a GitLabbal megszünteti a különálló fiókkezelést azoknak a csapatoknak, amelyek már ezeken a platformokon vannak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a XBackBone szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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