Akár 69% kedvezmény a Yarn szolgáltatásra

Telepítse a Yarn-t egykattintásos telepítéssel.

Saját üzemeltetésű, decentralizált mikroblog-állomás, amely a twtxt formátumra épül, hirdetések, követés és gyártói függőség nélkül.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Yarn-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Yarn szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Yarn

A Yarn egy decentralizált, saját üzemeltetésű közösségi média platform, amely ötvözi a Twitter-stílusú mikroblogolást a nyílt twtxt feed formátummal. Minden pod egy független példány. Ez föderálódik más Yarn podokkal és bármely twtxt feeddel a nyílt weben. Így a felhasználók szervereken át követhetnek embereket anélkül, hogy egyetlen szolgáltatótól függnének. A szoftver nem gyűjt személyes adatot, nem futtat hirdetést, és nem küld analitikát. A tartalom és a követői gráfok teljes mértékben a pod üzemeltetőjéhez tartoznak.

Saját Yarn pod futtatása egy VPS-en megőrzi a beszélgetéseket, médiát és identitást a saját domainje alatt. A Go-alapú yarnd szerver könnyű. Mindent egyetlen beágyazott adatbázisba ment. Támogatja az egyfelhasználós és többfelhasználós podokat is. Ezek médiafeltöltésekkel, szálazott beszélgetésekkel és teljes RSS/Atom feedekkel rendelkeznek.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Yarn főbb funkciói

Decentralizált twtxt hírcsatornák

Minden fiók közzétesz egy hordozható twtxt feedet, amelyet bármely Yarn pod vagy kompatibilis kliens követhet — nincsenek központi szerverek vagy saját fejlesztésű protokollok.

Beépített adatvédelem

Analitika, hirdetés és harmadik féltől származó nyomon követés nélkül — a yarnd csak azt gyűjti, ami a pod futtatásához szükséges.

Szálazott beszélgetések

A válaszfolyamok, említések és tárgyak lehetővé teszik, hogy a beszélgetések olvashatóak maradjanak a podok között anélkül, hogy központosított idővonalaktól függnének.

Beépített média támogatás

Képek, hanganyagok és videók feltöltése közvetlenül a pododba, opcionális ffmpeg átkódolással a beágyazott lejátszáshoz.

Egyfelhasználós vagy többfelhasználós podok

Működtessen egy személyes podot magának, vagy nyisson regisztrációkat egy közösség befogadására — ugyanaz a bináris kezeli mindkét telepítési modellt.

Könnyű Go bináris

A yarnd szerver egyetlen lefordított bináris fájlként fut beágyazott bitcask adatbázissal, amely alacsonyan tartja az erőforrás-felhasználást a kis VPS csomagokon.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Yarn szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
Omkar

Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

Sylvain
Sylvain

Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.

Herriman
Herriman

A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.

Martin K
Martin K

A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele!

További telepíthető alkalmazások

Buzz

Buzz

Saját üzemeltetésű munkaterület, ahol emberek és AI ügynökök ugyanazokat a helyiségeket osztják meg.

Telepítés
Apache Answer

Apache Answer

Nyílt forráskódú kérdés-válasz platform a csapat tudásmegosztására és közösségépítésre

Telepítés
Artalk

Artalk

Kis erőforrásigényű, saját üzemeltetésű hozzászólásrendszer Go háttérrendszerrel és beágyazható JS widgettel

Telepítés
Az összes alkalmazás megtekintése

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.