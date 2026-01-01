A Yarn egy decentralizált, saját üzemeltetésű közösségi média platform, amely ötvözi a Twitter-stílusú mikroblogolást a nyílt twtxt feed formátummal. Minden pod egy független példány. Ez föderálódik más Yarn podokkal és bármely twtxt feeddel a nyílt weben. Így a felhasználók szervereken át követhetnek embereket anélkül, hogy egyetlen szolgáltatótól függnének. A szoftver nem gyűjt személyes adatot, nem futtat hirdetést, és nem küld analitikát. A tartalom és a követői gráfok teljes mértékben a pod üzemeltetőjéhez tartoznak.

Saját Yarn pod futtatása egy VPS-en megőrzi a beszélgetéseket, médiát és identitást a saját domainje alatt. A Go-alapú yarnd szerver könnyű. Mindent egyetlen beágyazott adatbázisba ment. Támogatja az egyfelhasználós és többfelhasználós podokat is. Ezek médiafeltöltésekkel, szálazott beszélgetésekkel és teljes RSS/Atom feedekkel rendelkeznek.