Telepítse a Yarn-t egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű, decentralizált mikroblog-állomás, amely a twtxt formátumra épül, hirdetések, követés és gyártói függőség nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Yarn szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Yarn
A Yarn egy decentralizált, saját üzemeltetésű közösségi média platform, amely ötvözi a Twitter-stílusú mikroblogolást a nyílt twtxt feed formátummal. Minden pod egy független példány. Ez föderálódik más Yarn podokkal és bármely twtxt feeddel a nyílt weben. Így a felhasználók szervereken át követhetnek embereket anélkül, hogy egyetlen szolgáltatótól függnének. A szoftver nem gyűjt személyes adatot, nem futtat hirdetést, és nem küld analitikát. A tartalom és a követői gráfok teljes mértékben a pod üzemeltetőjéhez tartoznak.
Saját Yarn pod futtatása egy VPS-en megőrzi a beszélgetéseket, médiát és identitást a saját domainje alatt. A Go-alapú yarnd szerver könnyű. Mindent egyetlen beágyazott adatbázisba ment. Támogatja az egyfelhasználós és többfelhasználós podokat is. Ezek médiafeltöltésekkel, szálazott beszélgetésekkel és teljes RSS/Atom feedekkel rendelkeznek.
A Yarn főbb funkciói
Decentralizált twtxt hírcsatornák
Minden fiók közzétesz egy hordozható twtxt feedet, amelyet bármely Yarn pod vagy kompatibilis kliens követhet — nincsenek központi szerverek vagy saját fejlesztésű protokollok.
Beépített adatvédelem
Analitika, hirdetés és harmadik féltől származó nyomon követés nélkül — a yarnd csak azt gyűjti, ami a pod futtatásához szükséges.
Szálazott beszélgetések
A válaszfolyamok, említések és tárgyak lehetővé teszik, hogy a beszélgetések olvashatóak maradjanak a podok között anélkül, hogy központosított idővonalaktól függnének.
Beépített média támogatás
Képek, hanganyagok és videók feltöltése közvetlenül a pododba, opcionális ffmpeg átkódolással a beágyazott lejátszáshoz.
Egyfelhasználós vagy többfelhasználós podok
Működtessen egy személyes podot magának, vagy nyisson regisztrációkat egy közösség befogadására — ugyanaz a bináris kezeli mindkét telepítési modellt.
Könnyű Go bináris
A yarnd szerver egyetlen lefordított bináris fájlként fut beágyazott bitcask adatbázissal, amely alacsonyan tartja az erőforrás-felhasználást a kis VPS csomagokon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Yarn szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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