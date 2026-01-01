Telepítse a LiteLLM-et egyetlen kattintással.
Egységes AI átjáró, amely OpenAI-kompatibilis API hozzáférést biztosít több mint 100 LLM-hez bármely szolgáltatótól.
Válasszon VPS csomagot a LiteLLM szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LiteLLM
A LiteLLM egy nyílt forráskódú AI átjáró. Ez minden LLM-nek ugyanazt az OpenAI-kompatibilis API-t biztosítja. Így alkalmazásai kódmódosítás nélkül válthatnak az OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock és több mint 100 más szolgáltató között. Kezeli a terheléselosztást, az automatikus átállást, a virtuális API kulcskezelést, a költéskövetést és a sebességkorlátozást egyetlen admin felületről.
A LiteLLM saját üzemeltetése az API kulcsokat és a használati adatokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Ezzel megszűnnek a megosztott proxy szolgáltatások korlátozásai és sebességkorlátai. A csapat központi vezérlősíkot kap minden LLM használathoz. Ez elengedhetetlen az AI költségeket és a megfelelőséget nagyméretben kezelő szervezetek számára.
A LiteLLM főbb funkciói
100+ LLM szolgáltató
Elérheti az OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock és több tucat további szolgáltatást egyetlen egységes API végponton keresztül.
Load Balancing és Failover
Ossza el a kéréseket több szolgáltató között, és automatikusan álljon át a tartalékokra, ha egy szolgáltató nem elérhető.
Költségkövetés és költségvetések
Figyelje az LLM költségeket valós időben, és állítson be felhasználónkénti vagy csapatonkénti költségkeret-korlátokat az elszabaduló API-kiadások megelőzésére.
Virtuális kulcskezelés
Adjon ki hatókörhöz kötött virtuális API kulcsokat csapatoknak és alkalmazásoknak részletes hozzáférés-vezérléssel és használatkövetéssel.
Fejlett útválasztás
A kéréseket költség, késleltetés vagy egyéni szabályok alapján irányítja, hogy mindig a legjobb modellt használja az egyes kéréstípusokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LiteLLM szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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