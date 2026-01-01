A LiteLLM egy nyílt forráskódú AI átjáró. Ez minden LLM-nek ugyanazt az OpenAI-kompatibilis API-t biztosítja. Így alkalmazásai kódmódosítás nélkül válthatnak az OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock és több mint 100 más szolgáltató között. Kezeli a terheléselosztást, az automatikus átállást, a virtuális API kulcskezelést, a költéskövetést és a sebességkorlátozást egyetlen admin felületről.

A LiteLLM saját üzemeltetése az API kulcsokat és a használati adatokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Ezzel megszűnnek a megosztott proxy szolgáltatások korlátozásai és sebességkorlátai. A csapat központi vezérlősíkot kap minden LLM használathoz. Ez elengedhetetlen az AI költségeket és a megfelelőséget nagyméretben kezelő szervezetek számára.