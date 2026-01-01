Telepítse a Pastefy-t egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű kódtároló szintaxiskiemeléssel több mint 100 nyelvhez, mapparendezéssel, jelszavas védelemmel és REST API-val a programozott hozzáféréshez.
Válasszon VPS csomagot a Pastefy szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Pastefy
A Pastefy egy saját üzemeltetésű pastebin platform, amely privát, funkciókban gazdag alternatívát kínál a fejlesztőknek és csapatoknak a nyilvános kódmegosztó szolgáltatásokkal szemben. Több mint 100 programozási nyelv szintaxiskiemelésével, kódrészletgyűjtemények mappákba rendezésével, jelszóval védett beillesztésekkel és konfigurálható lejárattal rendelkezik. Így minden kódmegosztási forgatókönyvet lefed, anélkül, hogy érzékeny tartalmat küldene harmadik fél szervereire. Egy REST API lehetővé teszi a programozott kódrészlet-létrehozást CI pipeline-okból, szerkesztőkből és automatizálási szkriptekből.
A Pastefy saját üzemeltetése a VPS-én belül tartja az API kulcsokat, adatbázis-hitelesítő adatokat, belső konfigurációkat és a saját logikát. Így minden az infrastruktúráján belül marad. Ezzel kiküszöböli a nyilvános pastebin szolgáltatások méret- és sebességkorlátait. Emellett képessé válik egyedi adatmegőrzési szabályzatok érvényesítésére, amelyek megfelelnek szervezete biztonsági és megfelelőségi követelményeinek.
A Pastefy főbb funkciói
Szintaxis kiemelés
Több mint 100 programozási és jelölőnyelvet támogat pontos kiemeléssel, olvashatóvá téve a komplex kódot felülvizsgálatok, hibakeresési munkamenetek és páros programozás során.
Jelszóval védett beillesztések
Jelszóval védje az érzékeny kódrészleteket. Így csak az arra jogosultak láthatják a hitelesítő adatokat, konfigurációs fájlokat vagy a hibaelhárítás során megosztott saját kódot.
Mappa Szervezet
Kapcsolódó kódrészleteket csoportosítson mappákba, és tartson fenn gondosan összeállított gyűjteményeket újrafelhasználható sablonokból, konfigurációs példákból és referencia implementációkból.
Beillesztés lejárata
Állítson be lejárati időket, hogy a rendszer automatikusan eltávolítsa az érzékeny hibakeresési információkat, ideiglenes tokeneket és incidensnaplókat, manuális tisztítás nélkül.
REST API Hozzáférés
Programozottan hozhat létre és kérhet le beillesztéseket CI/CD folyamatokból, szerkesztő beépülő modulokból és automatizálási szkriptekből egy egyszerű REST API-val.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Pastefy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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