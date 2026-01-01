A Pastefy egy saját üzemeltetésű pastebin platform, amely privát, funkciókban gazdag alternatívát kínál a fejlesztőknek és csapatoknak a nyilvános kódmegosztó szolgáltatásokkal szemben. Több mint 100 programozási nyelv szintaxiskiemelésével, kódrészletgyűjtemények mappákba rendezésével, jelszóval védett beillesztésekkel és konfigurálható lejárattal rendelkezik. Így minden kódmegosztási forgatókönyvet lefed, anélkül, hogy érzékeny tartalmat küldene harmadik fél szervereire. Egy REST API lehetővé teszi a programozott kódrészlet-létrehozást CI pipeline-okból, szerkesztőkből és automatizálási szkriptekből.

A Pastefy saját üzemeltetése a VPS-én belül tartja az API kulcsokat, adatbázis-hitelesítő adatokat, belső konfigurációkat és a saját logikát. Így minden az infrastruktúráján belül marad. Ezzel kiküszöböli a nyilvános pastebin szolgáltatások méret- és sebességkorlátait. Emellett képessé válik egyedi adatmegőrzési szabályzatok érvényesítésére, amelyek megfelelnek szervezete biztonsági és megfelelőségi követelményeinek.