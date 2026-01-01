Új API telepítése egyetlen kattintással.
Egységes LLM átjáró több AI szolgáltató kezelésére, használatkövetéssel, hozzáférés-szabályozással és terheléselosztással.
Válasszon VPS csomagot a New API szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a New API
Az új API egy nyílt forráskódú LLM átjáró. Ez egyetlen hozzáférési pontot biztosít az OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini és számos AI szolgáltató számára. Központosítja az API kulcskezelést, érvényesíti a használati kvótákat, és nyomon követi a költségeket felhasználónként vagy csapatonként. Lehetővé teszi az átállást és a terheléselosztást a szolgáltatók között, mindezt egy webes irányítópulton keresztül.
Az új API önálló üzemeltetése a VPS-en lehetővé teszi, hogy az érzékeny AI hitelesítő adatok és használati adatok az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Eltávolítja a kérésenkénti átjáródíjakat, és rugalmasságot biztosít a szolgáltatók hozzáadásához vagy cseréjéhez az alkalmazáskód módosítása nélkül.
A New API főbb funkciói
Egységes szolgáltatói átjáró
Irányítsa a kéréseket az OpenAI, Claude, Gemini és más LLM-ek felé egyetlen végponton keresztül, szolgáltatókat váltva anélkül, hogy módosítaná az alkalmazáskódját.
Használatkövetés és kvóták
Figyelje a tokenfelhasználást és a költségeket felhasználónként, csapatonként vagy projektenként, és állítson be szigorú korlátokat a váratlan AI-kiadások megelőzésére szervezete egészében.
Terheléselosztás és átállás
Kérések elosztása több szolgáltatói csatornán keresztül és automatikus visszaváltás alternatívákra, ha egy szolgáltató nem elérhető, ezzel maximalizálva az üzemidőt.
Jelző alapú hozzáférés-vezérlés
API tokeneket adhat ki csapatoknak és alkalmazásoknak anélkül, hogy felfedné a tényleges szolgáltatói hitelesítő adatait, a titkokat központosítva és bármikor visszavonhatóan tartva.
Webes irányítópult
Kezelheti a csatornákat, felhasználókat és kvótákat egy beépített webes felületen keresztül, valós idejű használati naplókkal és fogyasztási analitikával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a New API szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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