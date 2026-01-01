Az új API egy nyílt forráskódú LLM átjáró. Ez egyetlen hozzáférési pontot biztosít az OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini és számos AI szolgáltató számára. Központosítja az API kulcskezelést, érvényesíti a használati kvótákat, és nyomon követi a költségeket felhasználónként vagy csapatonként. Lehetővé teszi az átállást és a terheléselosztást a szolgáltatók között, mindezt egy webes irányítópulton keresztül.

Az új API önálló üzemeltetése a VPS-en lehetővé teszi, hogy az érzékeny AI hitelesítő adatok és használati adatok az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Eltávolítja a kérésenkénti átjáródíjakat, és rugalmasságot biztosít a szolgáltatók hozzáadásához vagy cseréjéhez az alkalmazáskód módosítása nélkül.