A Kapowarr egy saját üzemeltetésű képregénykönyvtár-kezelő, amelyet az arr ökoszisztémához építettek. Célja a digitális képregények, kötetek és grafikus regények letöltésének, átnevezésének és rendszerezésének automatizálása. A Sonarr (tévéműsorokhoz) vagy a Radarr (filmekhez) mintájára a Kapowarrral hozzáadhatja a követni kívánt címeket. Ezután automatikusan megkeresi és letölti az új számokat, amint azok elérhetővé válnak a támogatott forrásokból.

Az alkalmazás képes importálni meglévő képregénykönyvtárakat, fájlformátumokat konvertálni és fájlokat rendszerezni testreszabható elnevezési sémák szerint. A Kapowarr VPS-en való futtatása bárhonnan elérhetővé teszi könyvtárát, miközben automatizálja a karbantartási munkát, amely egyébként folyamatos kézi erőfeszítést igényelne.