Telepítse a Kapowarr-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett képregénykönyvtár-kezelő, amely automatikusan letölti, rendszerezi és kezeli digitális képregénygyűjteményét.
Válasszon VPS csomagot a Kapowarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kapowarr
A Kapowarr egy saját üzemeltetésű képregénykönyvtár-kezelő, amelyet az arr ökoszisztémához építettek. Célja a digitális képregények, kötetek és grafikus regények letöltésének, átnevezésének és rendszerezésének automatizálása. A Sonarr (tévéműsorokhoz) vagy a Radarr (filmekhez) mintájára a Kapowarrral hozzáadhatja a követni kívánt címeket. Ezután automatikusan megkeresi és letölti az új számokat, amint azok elérhetővé válnak a támogatott forrásokból.
Az alkalmazás képes importálni meglévő képregénykönyvtárakat, fájlformátumokat konvertálni és fájlokat rendszerezni testreszabható elnevezési sémák szerint. A Kapowarr VPS-en való futtatása bárhonnan elérhetővé teszi könyvtárát, miközben automatizálja a karbantartási munkát, amely egyébként folyamatos kézi erőfeszítést igényelne.
A Kapowarr főbb funkciói
Automatizált probléma letöltések
Adja hozzá a követni kívánt köteteket, és a Kapowarr automatikusan megkeresi és letölti az új számokat, amint megjelennek.
Könyvtár importálása és rendszerezése
Importáljon egy meglévő képregénykönyvtárat, és hagyja, hogy a Kapowarr átnevezze, áthelyezze és rendszerezze a fájlokat az Ön által preferált elnevezési séma szerint.
Több forrású letöltés
Letöltés DDL linkekről, Pixeldrainről, Megáról és sok más forrásról, konfigurálható minőségi és formátumbeli beállításokkal.
Formátum átalakítás
Automatikusan kibontja és konvertálja a letöltött archív fájlokat a kívánt képregény formátumba az importálási folyamat során.
Kézi és automatikus keresés
Használjon egykattintásos felügyelt keresést az egész kötetek automatikus letöltéséhez, vagy böngésszen és válasszon ki konkrét kiadásokat manuális kereséssel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kapowarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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