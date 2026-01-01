Telepítse az OpenSpeedTestet egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű HTML5 hálózati sebességteszt, amely méri a letöltési, feltöltési, ping és jitter értékeket pluginok vagy külső szolgáltatások nélkül.
Válasszon VPS csomagot a OpenSpeedTest szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenSpeedTest
Az OpenSpeedTest egy ingyenes, nyílt forráskódú HTML5 sebességmérő alkalmazás, amely teljes egészében a böngészőben fut Flash, Java vagy bármilyen kliensoldali szoftver igénylése nélkül. Pontosan méri a letöltési sebességet, a feltöltési sebességet, a pinget és a jittert bármely modern webböngészőből, telefonokon, táblagépeken, okostévéken és asztali számítógépeken.
Az OpenSpeedTest saját VPS-en történő üzemeltetése privát, elfogulatlan mérési végpontot biztosít Önnek a hosztolt alkalmazásai közelében. Ellentétben az ISP kapcsolatok által befolyásolt nyilvános sebességmérő szolgáltatásokkal, az Ön példánya valós teljesítményt mér a saját szerverére. Ez ideális hálózati problémák diagnosztizálására, ISP sebességek ellenőrzésére és VPN kapcsolatok benchmarkolására. Nem oszt meg adatokat harmadik felekkel.
A OpenSpeedTest főbb funkciói
Tiszta HTML5 megvalósítás
Nincs szükség bővítményekre, Flashre vagy Javára — bármilyen modern böngészőben fut, bármilyen eszközön, beleértve az IE10-et és az újabbakat is.
Teljes hálózati metrikák
Méri a letöltési sebességet, a feltöltési sebességet, a ping késleltetést és a jittert egyetlen tesztfutás során.
Könnyűsúlyú NGINX szerver
A minimális erőforrásigény azt jelenti, hogy az OpenSpeedTest hatékonyan fut más alkalmazások mellett ugyanazon a VPS-en.
Nincs harmadik féllel történő adatmegosztás
Minden tesztadat a szerverén marad — semmilyen sebességeredmény, IP-cím vagy használati statisztika nem kerül elküldésre külső szolgáltatásoknak.
Reszponzív design
Működik asztali gépen, táblagépen és mobilon tiszta felülettel, reklámoktól és prémium frissítési felszólításoktól mentesen.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenSpeedTest szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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