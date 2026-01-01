Az OpenSpeedTest egy ingyenes, nyílt forráskódú HTML5 sebességmérő alkalmazás, amely teljes egészében a böngészőben fut Flash, Java vagy bármilyen kliensoldali szoftver igénylése nélkül. Pontosan méri a letöltési sebességet, a feltöltési sebességet, a pinget és a jittert bármely modern webböngészőből, telefonokon, táblagépeken, okostévéken és asztali számítógépeken.

Az OpenSpeedTest saját VPS-en történő üzemeltetése privát, elfogulatlan mérési végpontot biztosít Önnek a hosztolt alkalmazásai közelében. Ellentétben az ISP kapcsolatok által befolyásolt nyilvános sebességmérő szolgáltatásokkal, az Ön példánya valós teljesítményt mér a saját szerverére. Ez ideális hálózati problémák diagnosztizálására, ISP sebességek ellenőrzésére és VPN kapcsolatok benchmarkolására. Nem oszt meg adatokat harmadik felekkel.