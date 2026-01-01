Hiccup telepítése egyetlen kattintással.
Egy gyors, statikus kezdőlap a legfontosabb linkjei és könyvjelzői egy helyen történő rendszerezéséhez.
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Erre jó a Hiccup
A Hiccup egy könnyű, nyílt forráskódú statikus kezdőlap, amelyet arra terveztek, hogy a leggyakrabban használt linkjeit előtérbe helyezze. Nginx által kiszolgált React alkalmazásként épült. Nem igényel adatbázist és backendet – csupán egy JSON konfigurációs fájlt, amelyet közvetlenül szerkeszthet, vagy a beépített konfigurációs szerkesztőn keresztül kezelhet. Kiemelt kártyák, rendezett kategóriák és egy hatékony, több szolgáltatót támogató keresősáv teszi rendkívül gyorssá, hogy egyetlen lapról bármely könyvjelzőre ugorjon.
A Hiccup saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy könyvjelzői privátak maradnak, azonnal betöltődnek statikus fájlokból, és bármilyen eszközről elérhetők. PWA támogatással, billentyűparancsokkal, húzd és ejtsd linkkezeléssel és megosztott képernyőkhöz való csak olvasható móddal a Hiccup egyaránt jól használható. Alkalmas személyes böngésző kezdőlapként vagy háztartási irányítópultként megosztott szolgáltatásokhoz.
A Hiccup főbb funkciói
Többszolgáltatós keresés
Keressen a Google, DuckDuckGo, Amazon és egyéni szolgáltatók között egyszerre, vagy ugorjon közvetlenül egy mentett linkre név vagy címke alapján.
JSON konfigurációs szerkesztő
Kezelje teljes műszerfalát egy beépített konfigurációs szerkesztőn keresztül: töltsön be URL-ről vagy helyi fájlból, tekintsen meg több konfigurációt, és töltsön le biztonsági másolatokat bármikor.
Húzd és ejtsd linkek
Hivatkozásokat és kártyaháttereket adhat hozzá vagy frissíthet URL-ek vagy képek húzásával egy másik böngészőablakból közvetlenül bármelyik kártyára.
Billentyűzetes navigáció
A teljes billentyűparancs-támogatás lehetővé teszi a hivatkozások megnyitását, a szerkesztési mód váltását és az irányítópulton való navigálást anélkül, hogy megérintené az egeret.
PWA és mobilra kész
Telepítse a Hiccupot Progressive Web Appként bármilyen eszközre a gyors, kezdőképernyős hozzáféréshez az összes könyvjelzőjéhez asztali vagy mobil eszközről.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Hiccup szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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