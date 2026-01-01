A Hiccup egy könnyű, nyílt forráskódú statikus kezdőlap, amelyet arra terveztek, hogy a leggyakrabban használt linkjeit előtérbe helyezze. Nginx által kiszolgált React alkalmazásként épült. Nem igényel adatbázist és backendet – csupán egy JSON konfigurációs fájlt, amelyet közvetlenül szerkeszthet, vagy a beépített konfigurációs szerkesztőn keresztül kezelhet. Kiemelt kártyák, rendezett kategóriák és egy hatékony, több szolgáltatót támogató keresősáv teszi rendkívül gyorssá, hogy egyetlen lapról bármely könyvjelzőre ugorjon.

A Hiccup saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy könyvjelzői privátak maradnak, azonnal betöltődnek statikus fájlokból, és bármilyen eszközről elérhetők. PWA támogatással, billentyűparancsokkal, húzd és ejtsd linkkezeléssel és megosztott képernyőkhöz való csak olvasható móddal a Hiccup egyaránt jól használható. Alkalmas személyes böngésző kezdőlapként vagy háztartási irányítópultként megosztott szolgáltatásokhoz.