Az SQLChat egy csevegésalapú SQL kliens, amely csatlakozik a meglévő adatbázisaihoz, és lehetővé teszi, hogy természetes nyelven kérdezze le azokat. Ahelyett, hogy manuálisan írna SQL-t, egyszerű angol nyelven leírja, mit szeretne. Az SQLChat lefordítja azt egy SQL lekérdezéssé, végrehajtja, és visszaadja az eredményeket. Mindezt egy beszélgetéses felületen belül. Automatikusan beolvassa az adatbázis sémáját, így a generált lekérdezések valós tábla- és oszlopnevekre hivatkoznak.

Az SQLChat saját VPS-en való üzemeltetése azt jelenti, hogy az adatbázis hitelesítő adatai és a lekérdezési eredmények soha nem hagyják el a saját infrastruktúráját. Az állapotmentes, egyszolgáltatásos kialakítás könnyűvé és könnyen karbantarthatóvá teszi. Az egyéni AI végpont támogatása lehetővé teszi, hogy bármely OpenAI-kompatibilis modellen keresztül irányítsa a következtetést.