Telepítse az SQLChatet egyetlen kattintással.
AI-alapú, csevegés-alapú SQL kliens, amely bármilyen adatbázist lekérdez egyszerű angol nyelven, SQL írása helyett.
Válasszon VPS csomagot a SQLChat szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SQLChat
Az SQLChat egy csevegésalapú SQL kliens, amely csatlakozik a meglévő adatbázisaihoz, és lehetővé teszi, hogy természetes nyelven kérdezze le azokat. Ahelyett, hogy manuálisan írna SQL-t, egyszerű angol nyelven leírja, mit szeretne. Az SQLChat lefordítja azt egy SQL lekérdezéssé, végrehajtja, és visszaadja az eredményeket. Mindezt egy beszélgetéses felületen belül. Automatikusan beolvassa az adatbázis sémáját, így a generált lekérdezések valós tábla- és oszlopnevekre hivatkoznak.
Az SQLChat saját VPS-en való üzemeltetése azt jelenti, hogy az adatbázis hitelesítő adatai és a lekérdezési eredmények soha nem hagyják el a saját infrastruktúráját. Az állapotmentes, egyszolgáltatásos kialakítás könnyűvé és könnyen karbantarthatóvá teszi. Az egyéni AI végpont támogatása lehetővé teszi, hogy bármely OpenAI-kompatibilis modellen keresztül irányítsa a következtetést.
A SQLChat főbb funkciói
Természetes nyelvi lekérdezések
Írja le, mit szeretne egyszerű angol nyelven, és az SQLChat generálja az SQL-t, végrehajtja azt és visszaadja az eredményeket anélkül, hogy ismernie kellene a pontos szintaxist.
Több adatbázis támogatása
Csatlakozzon MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase és más adatbázisokhoz egyetlen felületről eszközváltás nélkül.
Séma-tudatos AI
Az SQLChat automatikusan beolvassa az adatbázis sémáját, lehetővé téve az AI számára, hogy pontos lekérdezéseket generáljon, amelyek valós tábla- és oszlopnevekre hivatkoznak.
Egyéni AI végpont
Irányítsa az SQLChat-et bármely OpenAI-kompatibilis API végpontra, beleértve a saját üzemeltetésű modelleket Ollama-n keresztül, hogy az AI inferencia a saját infrastruktúráján maradjon.
Állapotmentes üzembe helyezés
Egyfelhasználós módban az SQLChat nem tárol adatokat szerveroldalon — a kapcsolati profilok a böngészőben élnek, így a telepítés könnyű marad, adatbázis-függőség nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SQLChat szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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