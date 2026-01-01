Akár 69% kedvezmény a Scada-LTS szolgáltatásra

Telepítse a Scada-LTS-t egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú webes SCADA rendszer ipari felügyelethez, irányítópultokhoz, riasztásokhoz és protokoll alapú eszközvezérléshez.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Scada-LTS-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Scada-LTS szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Scada-LTS

A Scada-LTS egy Java-alapú, web-natív SCADA (Felügyeleti Vezérlő és Adatgyűjtő) rendszer. Mérnökök számára készült, akiknek ipari berendezéseket kell felügyelniük és vezérelniük egy böngészőből. A bevált Mango Automation kódbázisából elágazva grafikus nézet szerkesztővel, történeti adatnaplózással, riasztáskezeléssel, szkripteléssel és beépített illesztőprogramokkal rendelkezik. Támogatja a Modbus, SNMP, OPC és más ipari protokollokat, szabadalmaztatott licencek vagy címkénkénti díjak nélkül.

A Scada-LTS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tartja a folyamatadatokat, az eszközhitelesítő adatokat és az operátori tevékenységet. Emellett a műszerfalakat elérhetővé teszi a helyszíni csapatok számára szabványos HTTPS-en keresztül, anélkül, hogy a PLC-ket kitenné a nyilvános internetnek.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Scada-LTS főbb funkciói

Többprotokollos illesztőprogramok

Natív Modbus, SNMP, OPC, HTTP és SQL adatforrások csatlakoznak PLC-khez, érzékelőkhöz és meglévő rendszerekhez harmadik féltől származó átjárók nélkül.

Grafikus nézetek szerkesztője

A Fogd és vidd nézetépítő lehetővé teszi a mérnököknek, hogy élő szimulációs diagramokat, mérőműszereket és trenddiagramokat állítsanak össze közvetlenül a böngészőben.

Riasztások és eseménykezelők

Konfigurálható riasztási szintek e-mail, szkriptelés és beállítási pont műveletekkel az anomáliákat automatizált válaszokká alakítják az egész üzemben.

Előzményadatok naplózása

Minden adatpontot időbélyeggel látnak el és MySQL-ben tárolnak, ami lehetővé teszi a hosszú távú trendelemzést, jelentéseket és szabályozási ellenőrzési nyomvonalakat.

Szkriptelés és metapontok

JavaScript-alapú metapontok és eseménykezelők külső szolgáltatások nélkül számítják ki a származtatott értékeket, a KPI-kat és az egyedi logikát.

Web-native architektúra

Apache Tomcatben fut, teljesen böngészőalapú felhasználói felülettel, így az operátorok a hálózaton lévő bármely eszközről hozzáférhetnek a műszerfalakhoz.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Scada-LTS szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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