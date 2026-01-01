Telepítse a Scada-LTS-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú webes SCADA rendszer ipari felügyelethez, irányítópultokhoz, riasztásokhoz és protokoll alapú eszközvezérléshez.
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Erre jó a Scada-LTS
A Scada-LTS egy Java-alapú, web-natív SCADA (Felügyeleti Vezérlő és Adatgyűjtő) rendszer. Mérnökök számára készült, akiknek ipari berendezéseket kell felügyelniük és vezérelniük egy böngészőből. A bevált Mango Automation kódbázisából elágazva grafikus nézet szerkesztővel, történeti adatnaplózással, riasztáskezeléssel, szkripteléssel és beépített illesztőprogramokkal rendelkezik. Támogatja a Modbus, SNMP, OPC és más ipari protokollokat, szabadalmaztatott licencek vagy címkénkénti díjak nélkül.
A Scada-LTS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tartja a folyamatadatokat, az eszközhitelesítő adatokat és az operátori tevékenységet. Emellett a műszerfalakat elérhetővé teszi a helyszíni csapatok számára szabványos HTTPS-en keresztül, anélkül, hogy a PLC-ket kitenné a nyilvános internetnek.
A Scada-LTS főbb funkciói
Többprotokollos illesztőprogramok
Natív Modbus, SNMP, OPC, HTTP és SQL adatforrások csatlakoznak PLC-khez, érzékelőkhöz és meglévő rendszerekhez harmadik féltől származó átjárók nélkül.
Grafikus nézetek szerkesztője
A Fogd és vidd nézetépítő lehetővé teszi a mérnököknek, hogy élő szimulációs diagramokat, mérőműszereket és trenddiagramokat állítsanak össze közvetlenül a böngészőben.
Riasztások és eseménykezelők
Konfigurálható riasztási szintek e-mail, szkriptelés és beállítási pont műveletekkel az anomáliákat automatizált válaszokká alakítják az egész üzemben.
Előzményadatok naplózása
Minden adatpontot időbélyeggel látnak el és MySQL-ben tárolnak, ami lehetővé teszi a hosszú távú trendelemzést, jelentéseket és szabályozási ellenőrzési nyomvonalakat.
Szkriptelés és metapontok
JavaScript-alapú metapontok és eseménykezelők külső szolgáltatások nélkül számítják ki a származtatott értékeket, a KPI-kat és az egyedi logikát.
Web-native architektúra
Apache Tomcatben fut, teljesen böngészőalapú felhasználói felülettel, így az operátorok a hálózaton lévő bármely eszközről hozzáférhetnek a műszerfalakhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Scada-LTS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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