A Scada-LTS egy Java-alapú, web-natív SCADA (Felügyeleti Vezérlő és Adatgyűjtő) rendszer. Mérnökök számára készült, akiknek ipari berendezéseket kell felügyelniük és vezérelniük egy böngészőből. A bevált Mango Automation kódbázisából elágazva grafikus nézet szerkesztővel, történeti adatnaplózással, riasztáskezeléssel, szkripteléssel és beépített illesztőprogramokkal rendelkezik. Támogatja a Modbus, SNMP, OPC és más ipari protokollokat, szabadalmaztatott licencek vagy címkénkénti díjak nélkül.

A Scada-LTS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tartja a folyamatadatokat, az eszközhitelesítő adatokat és az operátori tevékenységet. Emellett a műszerfalakat elérhetővé teszi a helyszíni csapatok számára szabványos HTTPS-en keresztül, anélkül, hogy a PLC-ket kitenné a nyilvános internetnek.