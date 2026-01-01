Telepítse a Headroomot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú kontextus tömörítő proxy, amely 60-95%-kal csökkenti az LLM tokenhasználatát az AI ügynökök és kódoló eszközök számára.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Headroom
A Headroom egy nyílt forráskódú kontextus tömörítő middleware AI ügynökök és LLM-alapú alkalmazások számára. Átlátszó proxyként telepítve az ügynöke és bármely OpenAI-kompatibilis API végpont között helyezkedik el, automatikusan tömörítve az eszköz kimeneteket, naplókat, RAG chunkokat, fájlokat és a beszélgetési előzményeket. Ezzel 60–95%-kal csökkenti a tokenfelhasználást anélkül, hogy a válasz pontossága romlana.
A Headroom natívan integrálódik a Claude Code, Cursor és más MCP-kompatibilis eszközökkel a beépített MCP szerver interfészén keresztül. A saját VPS-en történő üzemeltetés kiküszöböli a harmadik féltől származó adatok expozícióját. Emellett teljes ellenőrzést biztosít az felett, hogy az AI ügynökei melyik backendhez csatlakoznak.
A Headroom főbb funkciói
Hatalmas token megtakarítás
Tömöríti az eszköz kimeneteket, a naplókat és a beszélgetési előzményeket, mielőtt elküldené az LLM-nek, ezzel 60–95%-kal csökkentve a tokenfelhasználást a pontosság feláldozása nélkül.
Kódmentes proxy
Beépülő proxyként működik az ügynöke és bármely OpenAI-kompatibilis API között — nincs szükség SDK-módosításokra, hogy azonnal elkezdhesse a tokenek megtakarítását.
Kontextus deduplikáció
Automatikusan deduplikálja a megosztott kontextust a Claude, Codex, Gemini és más, ugyanabban a munkamenetben futó ügynökök között.
MCP szerver támogatás
Tömörítő eszközöket tesz elérhetővé MCP végpontokként, natívan integrálódva a Claude Code-dal, a Cursorral és bármilyen MCP-kompatibilis kódoló ügynökkel.
Egyedi háttérrendszer útválasztás
Kérések irányítása bármely OpenAI-kompatibilis háttérrendszerre egyetlen környezeti változó konfigurálásával — nincs szükség ügynökkód módosításra.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Headroom szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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