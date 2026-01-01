A Headroom egy nyílt forráskódú kontextus tömörítő middleware AI ügynökök és LLM-alapú alkalmazások számára. Átlátszó proxyként telepítve az ügynöke és bármely OpenAI-kompatibilis API végpont között helyezkedik el, automatikusan tömörítve az eszköz kimeneteket, naplókat, RAG chunkokat, fájlokat és a beszélgetési előzményeket. Ezzel 60–95%-kal csökkenti a tokenfelhasználást anélkül, hogy a válasz pontossága romlana.

A Headroom natívan integrálódik a Claude Code, Cursor és más MCP-kompatibilis eszközökkel a beépített MCP szerver interfészén keresztül. A saját VPS-en történő üzemeltetés kiküszöböli a harmadik féltől származó adatok expozícióját. Emellett teljes ellenőrzést biztosít az felett, hogy az AI ügynökei melyik backendhez csatlakoznak.