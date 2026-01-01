Telepítse a Ghostot egy kattintással.
Nyílt forráskódú kiadói platform hivatásos bloggerek, hírlevelek és fizetős tagságok számára.
Válasszon VPS csomagot a Ghost szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Ghost
A Ghost egy teljesen nyílt forráskódú headless CMS, amelyet a professzionális kiadók igényei köré építettek. Az általános célú tartalomkezelő rendszerekkel ellentétben minden funkciója – a szerkesztőtől a natív e-mail hírlevelekig és a tagságkezelésig – kifejezetten írók és online alkotók számára készült.
A Ghost saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy Ön birtokolja feliratkozói listáját, ellenőrzi tartalmát, és elkerüli a tagdíjakat és a platformfüggőséget. A mellékelt MySQL adatbázissal bejegyzései, tagjai és beállításai megbízhatóan megmaradnak, anélkül, hogy bármilyen harmadik féltől származó szolgáltatástól függnének.
A Ghost főbb funkciói
Beépített tagságok
Hozzon létre ingyenes vagy fizetős tagsági szinteket natív Stripe integrációval — nincs szükség bővítményekre vagy extra szolgáltatásokra.
Natív hírlevelek
E-mail hírleveleket küldhet közvetlenül az előfizetőknek a Ghostból, anélkül, hogy külön e-mail platformot csatlakoztatna.
Modern szerkesztő
Blokk alapú szerkesztő gazdag média beágyazásokkal, galériákkal és kódbeillesztéssel, hosszú formátumú tartalom közzétételére tervezve.
Headless CMS API
A Tartalom- és Admin API-k lehetővé teszik, hogy tartalmat juttass el bármilyen front-end keretrendszerbe, miközben a Ghost marad a back-end.
SEO és ütemezés
Beépített SEO optimalizálás, automatikus oldaltérképek és tartalomütemezés biztosítják kiadványa teljesítményét és rendszerezettségét.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ghost szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.