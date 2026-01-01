A Ghost egy teljesen nyílt forráskódú headless CMS, amelyet a professzionális kiadók igényei köré építettek. Az általános célú tartalomkezelő rendszerekkel ellentétben minden funkciója – a szerkesztőtől a natív e-mail hírlevelekig és a tagságkezelésig – kifejezetten írók és online alkotók számára készült.

A Ghost saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy Ön birtokolja feliratkozói listáját, ellenőrzi tartalmát, és elkerüli a tagdíjakat és a platformfüggőséget. A mellékelt MySQL adatbázissal bejegyzései, tagjai és beállításai megbízhatóan megmaradnak, anélkül, hogy bármilyen harmadik féltől származó szolgáltatástól függnének.