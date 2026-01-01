A Checkrr egy nyílt forráskódú könyvtár integritás-ellenőrző, amely megvédi a nagy média gyűjteményeket a rejtett sérülésektől. ffprobe, magic-number és mimetype ellenőrzéseket futtat a könyvtárában található minden videó-, hang- és feliratfájlon. Ezután az ellenőrzött fájlokat egy bbolt adatbázisba hasheli. Így a jövőbeli ellenőrzések kihagyják az ismert jó tartalmakat, és órák helyett percek alatt befejeződnek.

Ha egy fájl nem megy át az ellenőrzésen, a Checkrr csatlakozik az Ön által már futtatott arr stackhez (Sonarr, Radarr vagy Lidarr). Törli a hibás másolatot, és elindít egy friss letöltést a megfelelő szolgáltatáson keresztül. A Checkrr saját üzemeltetése az Ön irányítása alatt tartja a médiaállományát, harmadik féltől származó API korlátozások és nulla folyamatos költség nélkül.