Telepítse a Checkrr-t egykattintásos telepítéssel.
Szkennelje a Plex és Jellyfin könyvtárakat sérült médiafájlok után, és automatikusan cserélje ki a hibás fájlokat a Sonarr, Radarr és Lidarr segítségével.
Válasszon VPS csomagot a Checkrr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Checkrr
A Checkrr egy nyílt forráskódú könyvtár integritás-ellenőrző, amely megvédi a nagy média gyűjteményeket a rejtett sérülésektől. ffprobe, magic-number és mimetype ellenőrzéseket futtat a könyvtárában található minden videó-, hang- és feliratfájlon. Ezután az ellenőrzött fájlokat egy bbolt adatbázisba hasheli. Így a jövőbeli ellenőrzések kihagyják az ismert jó tartalmakat, és órák helyett percek alatt befejeződnek.
Ha egy fájl nem megy át az ellenőrzésen, a Checkrr csatlakozik az Ön által már futtatott arr stackhez (Sonarr, Radarr vagy Lidarr). Törli a hibás másolatot, és elindít egy friss letöltést a megfelelő szolgáltatáson keresztül. A Checkrr saját üzemeltetése az Ön irányítása alatt tartja a médiaállományát, harmadik féltől származó API korlátozások és nulla folyamatos költség nélkül.
A Checkrr főbb funkciói
ffprobe integritás vizsgálatok
Észleli a csonka, hibásan címkézett és lejátszhatatlan fájlokat, amelyeket a Plex és a Jellyfin csendben átugrik lejátszás közben.
Sonarr Radarr Lidarr
Eltávolítja a sérült fájlokat és elindít egy friss letöltést a meglévő arr stack-jén keresztül, kézi beavatkozás nélkül.
Hash-alapú gyors újraellenőrzések
A fájl-hash-eket egy bbolt adatbázisban tárolja, így az ismételt vizsgálatok kihagyják az ellenőrzött tartalmat, és percek alatt végeznek a több terabájtos könyvtárakkal.
Többpéldányos arr támogatás
Több Sonarr és Radarr példányhoz csatlakozik egyszerre, példányonkénti útvonaltérképezéssel 4K, anime és szabványos könyvtárakhoz.
Beépített értesítések
Eredményeket küld Discordra, Telegramra, Gotifyra, ntfy-ra, Pushoverre, webhookokra, SMTP-re és Healthchecksre felügyelet nélküli ütemezett vizsgálatokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Checkrr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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