Az Ever Gauzy egy nyílt forráskódú üzleti menedzsment platform, amely egyesíti az ERP-t, CRM-et, HRM-et, ATS-t és a projektmenedzsmentet egyetlen munkaterületbe. Ügynökségek, tanácsadó cégek és szolgáltatásalapú csapatok számára készült. Segítségével időt követhetnek, bérszámfejtést kezelhetnek, értékesítési folyamatokat futtathatnak és jövedelmezőségi jelentéseket készíthetnek. Mindez öt különálló SaaS előfizetés összeillesztése nélkül valósul meg.

A Gauzy saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzés alatt tartja az ügyféladatokat, szerződéseket, számlákat és HR nyilvántartásokat. Nincsenek felhasználónkénti díjak és szolgáltatói függőség sem. A platformot az Ever Co. aktívan fejleszti, több ezer közreműködővel a GitHub-on. Nyílt forráskódú licencével lehetővé teszi a kereskedelmi célú saját üzemeltetést.