Telepítse az Ever Gauzy-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú üzleti platform, amely egyesíti az ERP, CRM, HRM, ATS és projektmenedzsment funkciókat egyetlen munkaterületen.
Válasszon VPS csomagot a Ever Gauzy szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Ever Gauzy
Az Ever Gauzy egy nyílt forráskódú üzleti menedzsment platform, amely egyesíti az ERP-t, CRM-et, HRM-et, ATS-t és a projektmenedzsmentet egyetlen munkaterületbe. Ügynökségek, tanácsadó cégek és szolgáltatásalapú csapatok számára készült. Segítségével időt követhetnek, bérszámfejtést kezelhetnek, értékesítési folyamatokat futtathatnak és jövedelmezőségi jelentéseket készíthetnek. Mindez öt különálló SaaS előfizetés összeillesztése nélkül valósul meg.
A Gauzy saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzés alatt tartja az ügyféladatokat, szerződéseket, számlákat és HR nyilvántartásokat. Nincsenek felhasználónkénti díjak és szolgáltatói függőség sem. A platformot az Ever Co. aktívan fejleszti, több ezer közreműködővel a GitHub-on. Nyílt forráskódú licencével lehetővé teszi a kereskedelmi célú saját üzemeltetést.
A Ever Gauzy főbb funkciói
Egységes ERP csomag
A pénzügyi, készlet-, beszerzési és számviteli modulok egy egységes adatmodellen osztoznak, így a jelentések mindig ugyanazokat a számokat tükrözik az összes részlegen.
Beépített CRM
Kövesse nyomon az érdeklődőket, ügyleteket, kapcsolatokat és értékesítési folyamatokat a számlázás és a projektátadás mellett, anélkül, hogy adatokat exportálna különálló eszközök között.
HRM és ATS
Kezelje az alkalmazottakat, a jelölteket, a szabadságokat, a szerződéseket és a teljes felvételi folyamatot az álláshirdetéstől a beillesztésig egy helyen.
Időkövetés és munkaidő-nyilvántartás
A natív időkövetés manuális és automatikus bejegyzésekkel közvetlenül bekerül a bérszámfejtésbe, a számlázásba és a projekt nyereségességi jelentésekbe.
Több bérlős munkaterületek
Több szervezetet és csapatot futtathat egyetlen telepítésen, külön adatokkal, engedélyekkel és számlázással minden bérlő számára.
Nyílt integrációs API
A REST és GraphQL API-k, valamint a GitHub, Hubstaff, Upwork és Make.com szolgáltatásokkal való webhook integrációk lehetővé teszik, hogy kiterjessze a Gauzyt a meglévő munkafolyamatokhoz illeszkedve.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ever Gauzy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.