A Lidarr egy automatizált zenei könyvtárkezelő, amely a bevált arr keretrendszerre épül. Nyomon követi az előadók diszkográfiáit, figyeli az RSS-hírcsatornákat az új albummegjelenésekért, és letöltéseket indít az Ön által preferált kliensen keresztül. Mindent megfelelően címkézett és strukturált mappákba rendez – kézi beavatkozás nélkül.

A Lidarr VPS-en való futtatása 24/7 aktívan tartja. Ez biztosítja, hogy az új kiadások azonnal rögzítődjenek, amint megjelennek, még akkor is, ha otthoni gépei ki vannak kapcsolva. Integrálódik a qBittorrenttel, a SABnzbd-vel, az NZBGet-tel és más letöltő kliensekkel. Csatlakozik a Plexhez, a Jellyfinhez és az Embyhez, hogy frissítse zenei szerver könyvtárát minden beszerzés után.