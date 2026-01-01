Telepítse a Lidarr-t egyetlen kattintással.
Automatizált zenei gyűjteménykezelő, amely figyeli az előadók diszkográfiáit és rendszerezi a letöltéseket MusicBrainz metaadatokkal.
Válasszon VPS csomagot a Lidarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Lidarr
A Lidarr egy automatizált zenei könyvtárkezelő, amely a bevált arr keretrendszerre épül. Nyomon követi az előadók diszkográfiáit, figyeli az RSS-hírcsatornákat az új albummegjelenésekért, és letöltéseket indít az Ön által preferált kliensen keresztül. Mindent megfelelően címkézett és strukturált mappákba rendez – kézi beavatkozás nélkül.
A Lidarr VPS-en való futtatása 24/7 aktívan tartja. Ez biztosítja, hogy az új kiadások azonnal rögzítődjenek, amint megjelennek, még akkor is, ha otthoni gépei ki vannak kapcsolva. Integrálódik a qBittorrenttel, a SABnzbd-vel, az NZBGet-tel és más letöltő kliensekkel. Csatlakozik a Plexhez, a Jellyfinhez és az Embyhez, hogy frissítse zenei szerver könyvtárát minden beszerzés után.
A Lidarr főbb funkciói
Automatikus kiadásfigyelés
Kövesse nyomon bármely előadót és automatikusan töltse le az új albumokat, kislemezeket és EP-ket, amint megjelennek a konfigurált indexelőin.
Minőségi profilfrissítések
Adja meg a preferált hangformátumokat, és a Lidarr automatikusan lecseréli az alacsonyabb minőségű fájlokat FLAC vagy magasabb bitrátájú verziókra, amikor azok elérhetővé válnak.
MusicBrainz metaadatok
Gazdagítsa könyvtárát pontos előadónevekkel, albumképekkel, megjelenési dátumokkal és számlistákkal, amelyek a MusicBrainz adatbázisából származnak.
Médiakiszolgáló-integráció
Indítsa el a Plex, Jellyfin vagy Emby könyvtár szkenneléseket automatikusan a letöltések befejezése után, hogy az új zene azonnal megjelenjen.
Diszkográfia kezelés
Tekintse meg a teljes előadói katalógusokat, jelölje meg a kívánt albumokat és nyomon követheti, mely kiadások hiányoznak vagy minőségi frissítésre szorulnak egyetlen irányítópultról.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Lidarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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