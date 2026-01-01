Telepítse a Friendica-t egyetlen kattintással.
Érett, saját üzemeltetésű fediverse közösségi hálózat, amely föderál a Mastodonnal, Diasporával, ActivityPubbal és másokkal.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Friendica
A Friendica az egyik legrégebbi és leginkább interoperábilis saját üzemeltetésű közösségi hálózat a fediverzumban. Egyidejűleg egyesül az ActivityPub, a Diaspora és saját DFRN protokollján keresztül. Ezáltal a Friendica példányod egyetlen fiókból kapcsolódhat a Mastodonhoz, Misskeyhez, Pixelfedhez, Diaspora podokhoz és számos más hálózathoz. Ellentétben az egyetlen protokollra fókuszáló újabb platformokkal, a Friendica a maximális hálózati elérésre lett tervezve a teljes decentralizált közösségi hálón.
A Friendica futtatása saját VPS-en teljes tulajdonjogot biztosít közösségi identitásod és adataid felett. Te választod meg a szabályokat, eldöntöd, mely hálózatokkal egyesülsz, és minden bejegyzést, kapcsolatot és médiát közvetlenül ellenőrzöl. Reklámok nélkül, és anélkül, hogy egy platform eltűnhetne vagy holnap megváltoztathatná a feltételeit.
A Friendica főbb funkciói
Univerzális föderáció
Egyszerre csatlakozik az ActivityPub, Diaspora és DFRN hálózatokhoz — egy fiókból követhet és interakcióba léphet Mastodon, Misskey, Pixelfed és Diaspora felhasználókkal.
Gazdag bejegyzésformátumok
Támogatja a hosszú bejegyzéseket teljes BBCode és Markdown formázással, beágyazott képekkel, fájlmellékletekkel és szavazásokkal – messze túlmutatva a mikroblog platformok 500 karakteres korlátján.
Adatvédelmet szem előtt tartó kapcsolat
Részletes közönségvezérlés posztonként – megoszthatja mindenkivel, meghatározott kapcsolattartó csoportokkal vagy egyénekkel – így Mastodon-szintű adatvédelmet kap Facebook-stílusú csoportmechanikával.
Fórum és csoportcsatornák
Hozzon létre témakörök szerinti fórumfiókokat, amelyekbe bármely fediverse felhasználó csatlakozhat, lehetővé téve a szálakra bontott közösségi beszélgetéseket hálózati határokon átívelően.
Események és naptár
Beépített eseménylétrehozás RSVP-vel és egy személyes naptár, amely szinkronizálódik a föderált kapcsolatok között, hasznos a közösségi koordinációhoz külső eszközök nélkül.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse a Friendicát hivatalos kiegészítőkkel LDAP hitelesítéshez, S3 tárhelyhez, push értesítésekhez, további OAuth szolgáltatókhoz és más platformokra történő keresztposztoláshoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Friendica szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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