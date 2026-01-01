A Friendica az egyik legrégebbi és leginkább interoperábilis saját üzemeltetésű közösségi hálózat a fediverzumban. Egyidejűleg egyesül az ActivityPub, a Diaspora és saját DFRN protokollján keresztül. Ezáltal a Friendica példányod egyetlen fiókból kapcsolódhat a Mastodonhoz, Misskeyhez, Pixelfedhez, Diaspora podokhoz és számos más hálózathoz. Ellentétben az egyetlen protokollra fókuszáló újabb platformokkal, a Friendica a maximális hálózati elérésre lett tervezve a teljes decentralizált közösségi hálón.

A Friendica futtatása saját VPS-en teljes tulajdonjogot biztosít közösségi identitásod és adataid felett. Te választod meg a szabályokat, eldöntöd, mely hálózatokkal egyesülsz, és minden bejegyzést, kapcsolatot és médiát közvetlenül ellenőrzöl. Reklámok nélkül, és anélkül, hogy egy platform eltűnhetne vagy holnap megváltoztathatná a feltételeit.