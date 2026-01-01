Akár 69% kedvezmény a Hister szolgáltatásra

Telepítse a Histert egyetlen kattintással.

Helyi alapú személyes keresőmotor, amely teljes szöveges indexet készít böngészési előzményeiről és tudásbázisáról.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Histert egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Hister szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Hister

A Hister egy nyílt forráskódú keresőmotor, amely automatikusan teljes szöveggel indexeli az Ön által látogatott weboldalakat, böngészési előzményeit privát, kereshető tudásbázissá alakítva.

A kronologikus előzménylista görgetése, vagy a lekérdezéseket profilozó távoli keresőmotorok helyett a Hister más megközelítést alkalmaz. Segítségével bármely már elolvasott oldalt megtalálhatja a tartalma alapján, nem csupán a címe vagy URL-je szerint.

A Hister saját üzemeltetése teljes mértékben az Ön VPS-én tartja böngészési adatait, indexelt tartalmát és keresési lekérdezéseit.

Ugyanaz az példány további oldalakat is feltérképezhet, helyi fájlokat indexelhet, MCP végpontot tehet elérhetővé AI ügynökök számára, és több felhasználót is kiszolgálhat. Mindezt anélkül teszi, hogy egyetlen lekérdezést is küldene egy harmadik fél szolgáltatásának.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Hister főbb funkciói

Teljes szöveges előzményindex

Automatikusan indexeli az Ön által látogatott oldalak tényleges tartalmát, így kereshet a leírtak alapján, nem csak URL vagy cím szerint.

Erőteljes lekérdezési nyelv

Szűrés domain, dátumtartomány, nyelv, címkék és teljes szöveges kifejezések alapján, egy dedikált, a pontosságra épített lekérdezési szintaxis használatával.

Helyi fájlindexelés

Irányítsa a Histert a VPS-én lévő könyvtárakra a jegyzetek, dokumentumok és tudásbázisok indexeléséhez a böngészési előzményei mellett.

Beépített feltérképező

Bővítse az indexet külső webhelyek feltérképezésével akár hagyományos HTTP-feltérképezővel, akár fej nélküli böngészővel a JavaScript-alapú oldalakhoz.

Többfelhasználós támogatás

Üzemeltessen egy megosztott példányt egy csapat vagy helyi közösség számára, felhasználónkénti indexekkel és OAuth-alapú hitelesítéssel.

AI és MCP integráció

Engedélyezze az opcionális szemantikus keresést, és tegye elérhetővé az eredményeket az AI ügynökök számára egy Model Context Protocol végponton keresztül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Hister szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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