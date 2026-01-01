A Hister egy nyílt forráskódú keresőmotor, amely automatikusan teljes szöveggel indexeli az Ön által látogatott weboldalakat, böngészési előzményeit privát, kereshető tudásbázissá alakítva.

A kronologikus előzménylista görgetése, vagy a lekérdezéseket profilozó távoli keresőmotorok helyett a Hister más megközelítést alkalmaz. Segítségével bármely már elolvasott oldalt megtalálhatja a tartalma alapján, nem csupán a címe vagy URL-je szerint.

A Hister saját üzemeltetése teljes mértékben az Ön VPS-én tartja böngészési adatait, indexelt tartalmát és keresési lekérdezéseit.

Ugyanaz az példány további oldalakat is feltérképezhet, helyi fájlokat indexelhet, MCP végpontot tehet elérhetővé AI ügynökök számára, és több felhasználót is kiszolgálhat. Mindezt anélkül teszi, hogy egyetlen lekérdezést is küldene egy harmadik fél szolgáltatásának.