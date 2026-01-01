Telepítse a Histert egyetlen kattintással.
Helyi alapú személyes keresőmotor, amely teljes szöveges indexet készít böngészési előzményeiről és tudásbázisáról.
Válasszon VPS csomagot a Hister szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Hister
A Hister egy nyílt forráskódú keresőmotor, amely automatikusan teljes szöveggel indexeli az Ön által látogatott weboldalakat, böngészési előzményeit privát, kereshető tudásbázissá alakítva.
A kronologikus előzménylista görgetése, vagy a lekérdezéseket profilozó távoli keresőmotorok helyett a Hister más megközelítést alkalmaz. Segítségével bármely már elolvasott oldalt megtalálhatja a tartalma alapján, nem csupán a címe vagy URL-je szerint.
A Hister saját üzemeltetése teljes mértékben az Ön VPS-én tartja böngészési adatait, indexelt tartalmát és keresési lekérdezéseit.
Ugyanaz az példány további oldalakat is feltérképezhet, helyi fájlokat indexelhet, MCP végpontot tehet elérhetővé AI ügynökök számára, és több felhasználót is kiszolgálhat. Mindezt anélkül teszi, hogy egyetlen lekérdezést is küldene egy harmadik fél szolgáltatásának.
A Hister főbb funkciói
Teljes szöveges előzményindex
Automatikusan indexeli az Ön által látogatott oldalak tényleges tartalmát, így kereshet a leírtak alapján, nem csak URL vagy cím szerint.
Erőteljes lekérdezési nyelv
Szűrés domain, dátumtartomány, nyelv, címkék és teljes szöveges kifejezések alapján, egy dedikált, a pontosságra épített lekérdezési szintaxis használatával.
Helyi fájlindexelés
Irányítsa a Histert a VPS-én lévő könyvtárakra a jegyzetek, dokumentumok és tudásbázisok indexeléséhez a böngészési előzményei mellett.
Beépített feltérképező
Bővítse az indexet külső webhelyek feltérképezésével akár hagyományos HTTP-feltérképezővel, akár fej nélküli böngészővel a JavaScript-alapú oldalakhoz.
Többfelhasználós támogatás
Üzemeltessen egy megosztott példányt egy csapat vagy helyi közösség számára, felhasználónkénti indexekkel és OAuth-alapú hitelesítéssel.
AI és MCP integráció
Engedélyezze az opcionális szemantikus keresést, és tegye elérhetővé az eredményeket az AI ügynökök számára egy Model Context Protocol végponton keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Hister szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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